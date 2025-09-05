Политолог де Велль: Европа больше не способна помогать Украине

В Париже, куда был приглашен и глава киевского режима, стремления к миру не продемонстрировали. Напротив, «коалиция желающих» снова пообещала Зеленскому крылатые ракеты для ударов вглубь России. И выразила готовность отправить на Украину европейские войска. За дискуссией все это время наблюдал спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. Но неожиданно покинул совещание. Что было после — узнал корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Вместо гарантий безопасности в Париже, похоже, согласовали только гарантированное продолжение войны.

«26 стран взяли на себя обязательство разместить войска на Украине в качестве сил обеспечения безопасности или присутствовать на земле, на море или в воздухе», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Но насколько эти страны ключевые? Италия не подписывается, Польша заранее предпочитает оставаться в стороне, но путь для других армий проложит.

«Польша, как мы неоднократно подчеркивали, не планирует отправлять войска на Украину также и после окончания войны. Однако мы отвечаем за логистику», — заявил премьер Польши Дональд Туск.

Так или иначе, саботаж всех последних мирных усилий оформлен. И Зеленский вовсе не намерен капитулировать.

«Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что если хочешь, чтобы встречи не было, надо меня пригласить в Москву», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Заявлено, что ВСУ продолжат накачивать оружием, а против России будут вводиться все новые санкции, одновременно и европейские, и американские, якобы уже согласованные с США как раз во время телефонного разговора с Трампом. Хотя еще неизвестно, кого в Белом доме хотят наказать, потребовав от самой Европы свести до нуля закупки российской нефти. От бывших советников Трампа доносятся тревожные намеки.

«Эти никчемные союзники по НАТО. И позвольте быть конкретным: все эти радостные разговоры о какой-то армии, которую они собираются создать, и о войсках, которых они пошлют на линию соприкосновения на Украине», — отметил экс-советник Дональда Трампа Стивен Бэннон.

Стив Уиткофф, который неоднократно напрямую общался с российским президентом и точно знает его позицию, не высидел и 20 минут за этим столом, а затем, как сообщается, вызвал Зеленского на отдельный закрытый разговор.

Именно французским словом «дежавю» можно описать сегодняшнюю атмосферу. Встреча в Елисейском дворце, звонок Трампу, и ожидание хоть каких-то действий. И так по кругу. Точно это коалиция ничего не желающих и не очень-то решительных.

В сомневающиеся страны уже записывают даже Германию, несмотря на максимально резкий тон канцлера Мерца в последние дни. И более того — любая отправка контингентов, как было сегодня озвучено, еще должна пройти через одобрение в национальных парламентах.

«Это просто разговоры, потому что Европа финансово больше не способна помогать Украине. Однако желание ввести войска на землю для защиты Украины — это лишь политическая провокация», — заявил политолог Филипп де Велль.

Так что если чего и желает эта коалиция, то исключительно затягивания конфликта. Обсуждая ко всему прочему отправку Украине дальнобойных ракет, они допустили очень уж характерную для Европы оговорку: выражаем готовность. Но не более. И так ведь — во всем.

