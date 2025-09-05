Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ-2025 — прямая трансляция

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 1 573 0

Тема мероприятия на юбилейном форуме стала: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Вильф; 5-tv.ru

Прямая трансляция выступления Путина на пленарной сессии ВЭФ-2025

Президент России Владимир Путин в пятницу, 5 сентября, участвует в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Тема мероприятия в 2025 году — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что основной темой выступления глав государства станет экономическое развитие Дальнего Востока.

Пленарное заседание запланировано на 6:00 по московскому времени, и в 13:00 — по местному. В нем примут участие представители России, Китая, Лаоса и Монголии.

Вместе с Путиным к заседанию присоединятся премьер Лаоса Сонсай Сипхандон, глава правительства Монголии Гомбожавын Занданшатар, а также представитель китайского руководства — член политбюро ЦК КПК и заместитель председателя постоянного комитета ВСНП Ли Хунчжун.

В 2025 году ВЭФ отмечает десятилетие со дня основания и проходит традиционно во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия имеет самый развитый финансовый рынок в мире.

