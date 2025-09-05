Путин напомнил, что самый большой в мире тигр — российский

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 24 0

Президента РФ спросили о месте медведя в союзе дракона и слона.

Путин: символ России — медведь, но самый большой в мире тигр — тоже российский

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Медведь — символ России, но и самый большой тигр в мире тоже является российским. Такое напоминание сделал президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Медведь, конечно, символ России. Но у нас, мы на Дальнем Востоке находимся, самый большой тигр в мире — это, кстати, Уссурийский российский тигр», — отметил Путин.

Российского лидера также спросили о его фотографии с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Мировые таблоиды описали кадры, как «союз слона, дракона и медведя».

«А какое место медведь в этом союзе занимает вообще?» — поинтересовалась модератор.

«Медведь — он и есть медведь», — лаконично ответил президент.

Ранее Владимир Путин заявил о том, что России не подходит политика протекционизма, когда страна замыкается в своей «национальной скорлупе». Президент уточнил, что РФ открыта к сотрудничеству с иностранными партнерами. В первую очередь, с теми, кто дружественен государству и желает с ней наладить двусторонние взаимоуважительные отношения.

