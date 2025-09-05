Путин: «захлестывающая» инфляция не идет на пользу экономике

С экономикой не будет ничего хорошего, если инфляция будет «захлестывать», отметил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ.

Необходимо решать проблемы макроэкономического характера и обеспечить мягкую, спокойную посадку экономики. Это поможет затормозить рост цен, отметил глава государства.

«Я уверен, что в конечном итоге нам удастся решить вопросы и с поддержанием необходимых темпов и темпов экономического роста, но и с минимальным уровнем инфляции. Мне кажется, для такого формата обсуждения этого достаточно», — считает президент.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

