Скорая помощь: когда не следует вызывать медиков

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 49 0

Иногда из-за «пустяковых» причин врачи могут не успеть оказать помощь тем, кому она действительно жизненно необходима.

Головокружение или двоение в глазах: при каких симптомах вызывать скорую помощь

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Терапевт Звонков: скорую нужно вызывать в действительно экстренных случаях

Поводом для вызова скорой помощи может быть только экстренный случай, когда присутствует угроза жизни. Об этом Life.ru сообщил врач-терапевт Андрей Звонков.

«Не следует вызывать скорую медицинскую помощь во всех случаях. Поводом к вызову может быть нарушение сознания, дыхания и работы сердца, а также головокружение, сильная тишина, двоение в глазах, нарушение походки и при признаки нарушения мозгового кровообращения», — пояснил врач.

По словам эксперта, многие люди часто вызывают медиков по незначительным случаям, что усложняет работу бригад и своевременный приезд на действительно экстренный вызов. Врач предложил фиксировать, по каким причинам вызвали неотложную помощь.

«Я думаю, есть смысл сделать пометку в карте скорой помощи: вызов обоснован или вызов не обоснован. Если он не обоснован, то бригада считает, что ее вызвали зря», — дополнил Звонков.

Кроме того, специалист добавил, что если повреждения у больного незначительные, и он в состоянии самостоятельно добраться за помощью, то лучше не беспокоить сотрудников экстренных вызовов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, кто заботится о психическом здоровье россиян.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
81.30
0.45 94.78
0.53
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 сентя...

Последние новости

15:30
«Уступили Китаю»: Трамп заявил, что Россия и Индия перешли на «темную сторону»
15:22
Россия поставила куриные яйца в США
15:11
«Ничем не могу помочь»: парень Аглаи Тарасовой отреагировал на ее задержание
15:03
Директор ФАО назвал число голодающих к 2030 году: «Будет сокращаться»
14:55
Сын экс-губернатора Самарской области получил семь лет строгого режима
14:49
Товарооборот между КНР и Дальним Востоком вырос в 2,5 раза

Сейчас читают

Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ВЭФ-2025. Главное
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Невосполнимая утрата мира высокой моды: жизненный путь великого кутюрье Джорджио Армани

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025