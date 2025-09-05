Скорая помощь: когда не следует вызывать медиков

Терапевт Звонков: скорую нужно вызывать в действительно экстренных случаях

Поводом для вызова скорой помощи может быть только экстренный случай, когда присутствует угроза жизни. Об этом Life.ru сообщил врач-терапевт Андрей Звонков.

«Не следует вызывать скорую медицинскую помощь во всех случаях. Поводом к вызову может быть нарушение сознания, дыхания и работы сердца, а также головокружение, сильная тишина, двоение в глазах, нарушение походки и при признаки нарушения мозгового кровообращения», — пояснил врач.

По словам эксперта, многие люди часто вызывают медиков по незначительным случаям, что усложняет работу бригад и своевременный приезд на действительно экстренный вызов. Врач предложил фиксировать, по каким причинам вызвали неотложную помощь.

«Я думаю, есть смысл сделать пометку в карте скорой помощи: вызов обоснован или вызов не обоснован. Если он не обоснован, то бригада считает, что ее вызвали зря», — дополнил Звонков.

Кроме того, специалист добавил, что если повреждения у больного незначительные, и он в состоянии самостоятельно добраться за помощью, то лучше не беспокоить сотрудников экстренных вызовов.

