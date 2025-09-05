Собянин: реконструкция Киностудии Горького выходит на финишную прямую

Мэр Москвы Сергей Собянин и Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова открыли новые съемочные павильоны на исторической площадке Киностудии Горького на улице Сергея Эйзенштейна (дом 8), а также обновленный широкоформатный кинозал и центр костюма и реквизита.

«По соглашению с Министерством культуры и по поручению Президента была передана площадка Киностудии Горького. Историческая студия, 110 лет в этом году исполняется. Министерство культуры вложило достаточно серьезные ресурсы, дало толчок развитию этой площадки. Мы подхватили этот проект, и сегодня здесь реализуется масштабная реконструкция и строительство на двух площадках — на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде. Всего это будет больше 100 тысяч квадратных метров современных съемочных площадей, образовательных, технологических и лучших съемочных центров не только Москвы, но и России. Мы стараемся сделать так, чтобы к концу года все эти проекты на обоих площадках были завершены. Строители и реконструкторы сегодня здесь, на Эйзенштейна, закончили первую и вторую очередь, осталась третья очередь, до конца года ее реализуем. Ну и в Валдайском на две трети тоже проект уже реализован. Так что спасибо огромное за наш совместный проект, мы вас не подведем», — прокомментировал Сергей Собянин.

Киностудия Горького — одна из старейших отечественных кинокомпаний, многие фильмы которой вошли в золотой фонд российского и мирового кино. В конце 2023 года киностудия перешла в собственность Москвы. К этому времени износ имущественно-земельного комплекса исторической территории на улице Сергея Эйзенштейна превышал 60 процентов, а здания на площадке в Валдайском проезде находились в предаварийном состоянии.

Правительство Москвы приняло решение о проведении масштабной модернизации Киностудии Горького, охватывающей обе ее площадки — на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде. По поручению Сергея Собянина работы начались в январе 2024 года. В результате общая площадь Киностудии Горького увеличится более чем в два раза — до 100 тысяч квадратных метров, а прилегающую территорию качественно благоустроят.

«Мы все прекрасно знаем, что этот уникальный комплекс зданий на улице Сергея Эйзенштейна подарил нам и “Семнадцать мгновений весны”, и “Офицеров”, и “…А зори здесь тихие”. Годами, конечно, вся инфраструктура этого пространства старилась, оставляла желать лучшего. И конечно, очень часто просто современные проекты не могли работать на Киностудии Горького, потому что эта инфраструктура не соответствовала тому, что сейчас происходит в современном кино. И очень важно, чтобы в Киностудию Горького вернулась жизнь, вернулась возможность снимать кино, вернулась возможность заниматься творчеством. Чтобы благодаря такому пространству наше отечественное кино пополнялось новыми знаковыми картинами на многие и долгие годы вперед и на многие поколения вперед», — отметила Ольга Любимова, Министр культуры Российской Федерации.

В августе 2025 года завершили первый и второй этапы работ, в рамках которых реконструировали существующие и построили новые объекты киностудии на улице Сергея Эйзенштейна общей площадью более 15 тысяч квадратных метров.