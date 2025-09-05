«Считаем долгом»: Ким Чен Ын о готовности поддерживать РФ в борьбе за безопасность

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 48 0

Глава Республики обратился к участникам приема по случаю предстоящей 77-й годовщины основания КНДР.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Ким Чен Ын заявил, что будет поддерживать борьбу россиян за защиту суверенитета

КНДР продолжит поддерживать борьбу граждан России за защиту своего суверенитета, потому что считает это своим братским долгом. Об этом сообщил лидер Республики Ким Чен Ын в обращении к участникам приема по случаю предстоящей 77-й годовщины основания КНДР.

На приеме также присутствовал министр обороны РФ Андрей Белоусов.

«Мы будем полностью поддерживать борьбу правительства и армии народа России, направленную на защиту государственного суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности, а также считаем это своим долгом перед братьями», — передал слова Ким Чен Ына посол государства в Москве Син Хон Чхол.

Андрей Белоусов отдал дань уважения, возложив цветы к портрету первых глав КНДР Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ким Чен Ын выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за высокую оценку вклада корейских солдат в освобождение Курской области.

