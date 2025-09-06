Трамп: США работают над гарантиями безопасности для Украины

США работают над гарантиями безопасности для Украины. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время выступления перед журналистам в Овальном кабинете.

По его словам, провести урегулирование украинского конфликта оказалось сложнее, чем предполагалось до этого. Несмотря на трудности, президент Соединенных Штатов подчеркнул, что уверен в своей возможности завершить этот конфликт.

«Однажды, внезапно, это закончится. Вот увидите», — добавил он в Белом доме.

Однако сроки, к которым Трамп собирается достичь урегулирования украинского вопроса, он не обозначил. При этом американский лидер отметил, что основная роль будет отведена странам Европы.

«Европа будет первой и с большим отрывом. Они хотят быть первыми. Европа хочет положить конец конфликту — и это произойдет», — пояснил президент США.

До этого Трамп подписал указ о переименовании Минобороны в «министерство войны» на время своего президентского срока. Уточнялось, что США выиграли две мировые войны и все остальные внешнеполитические конфликты.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп заявил, что Россия и Индия перешли на «темную сторону».

