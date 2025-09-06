Россия подписала Принципы сотрудничества с Управлением ООН по контртерроризму

В России подписали «Принципы сотрудничества по управлению добровольными взносами РФ в Управление ООН по контртерроризму». Утвердили соответствующий документ постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя и заместитель генерального секретаря организации, руководитель Управления ООН по контртерроризму (УКТ) Владимир Воронков, о чем сообщили в пресс-службе постпредства РФ при ООН в Telegram-канале.

Этот шаг в публикации отметили как важный на пути повышения эффективности взаимодействия между РФ и ООН в борьбе с терроризмом.

«Документ закрепляет системный подход к оказанию финансовой поддержки Управлению и его профильным проектам, а также устанавливает прозрачные механизмы работы России с УКТ, которое остается главным органом ООН по предоставлению технической помощи государствам в сфере антитеррора», — подчеркнули в тексте.

К тому же РФ внесла значительный финансовый вклад в реализации инициатив УКТ по ключевым направлениям. Среди них — борьба с попаданием оружия в руки террористов в Африке и противодействие спонсирования терроризма, даже при использовании виртуальных активов.

Отдельное внимание также относится к проектам по предупреждению экстремизма и защите критической энергетической инфраструктуры от нападений со стороны боевиков с подготовкой квалифицированных кадров. Российские специалисты обучают африканских правоохранителей на семинарах базы тренингового центра УКТ в Марокко.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о намерении российской делегации продвигать интересы страны в ООН. Она добавила, что российская делегация будет отстаивать верховенство целей и принципов устава организации.

Статус члена одного из ключевых органов ООН — экономического и социального совета (ЭКОСОС) — на период с 2026 по 2028 год Россия получила 5 июня. Как сообщалось, РФ выдвигалась от группы восточноевропейских государств, на которые в ЭКОСОС выделено три места. В совет также вошли Хорватия и Украина.

