«Все глупые слухи»: подруга убитого россиянина рассказала о произошедшем на Burning Man

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 53 0

Она опровергла новости о расчленении мужчины.

мужчина умер на Burning Man подробности

Фото: 5-tv.ru

Подруга Вадима Круглова рассказала, что он был убит ножом на Burning Мan

Гражданину РФ Вадиму Круглову, которого обнаружили мертвым на фестивале Burning Man в США, нанесли смертельный удар ножом в шею. Об этом сообщила его приятельница Софья Щербакова в разговоре с 5-tv.ru.

Подруга убитого россиянина опровергла слухи о сожжении и расчленении мужчины. По ее словам, ему был нанесен всего один удар ножом, после которого 37-летний мужчина скончался.

«Не могу говорить детали, но убили действительно ножом. Это было не в центре, не в толпе, а среди лагерей, когда все ушли на сожжение Берна. В лагерях как раз было пусто. На улицах Блэк-Рок нет ни камер, ни света, так что очень сложно вычислить, кто это сделал. Его никто не расчленял, не жег, 40 ударов тоже не было. Все глупые слухи», — поделилась Щербакова.

Уроженец Омска, эмигрировавший в США в 2016 году, отправился на фестиваль Burning Man 24 августа. Мужчина построил на площадке фестиваля собственную инсталляцию Mirror Heart (Зеркальное сердце — Прим.ред.). Только вот веселье продлилось недолго: спустя несколько дней Круглов исчез после начавшейся песчаной бури. После закрытия Burning Man полиция обнаружила тело мужчины в луже крови.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что американские правоохранительные органы установили личность мужчины, скончавшегося на прошлой неделе во время проведения фестиваля Burning Man.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

