«Она сильная, все выдержит»: Аглаю Тарасову навестил ее парень

Мария Гоманюк
Антон Филипенко долгое время не знал о судьбе своей девушки.

Актер Антон Филипенко навестил Аглаю Тарасову

Актер Антон Филипенко, снявшийся в сериале «Сестры» и фильме «28 панфиловцев», навестил свою коллегу и возлюбленную Аглаю Тарасову. Соответствующие кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Когда Тарасову задержали в аэропорту, журналисты начали звонить ее близким. В частности, ее парню Филипенко. Он оказался не в курсе происходящего и узнал о задержании своей возлюбленной только из новостей. Более того, Антон даже не знал, куда именно Тарасова отправилась в путешествие.

Как отметил Филипенко, у него нет информации о самочувствии актрисы. По его словам, у Аглаи отсутствует мобильный телефон. При этом он не исключил варианта, что запрещенные вещества могли подбросить звезде.

«Она сильная, все выдержит. Но ей нужна поддержка», — посочувствовал Филипенко коллеге.

Аглая Тарасова была задержана сотрудником таможни в аэропорту Домодедово по возвращении из Израиля 28 августа. В ее багаже был обнаружен вейп с 0,38 граммами гашишного масла. Актриса утверждает, что провезла вещества из-за диагноза одного из своих близких родственников. На ее иждивении находятся 84-летняя бабушка и 85-летний дедушка.

Тарасова проходит по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Суд наложил на нее ограничения сроком на два месяца. В зале суда ее освободили из-под стражи.

Ранее, писал 5-tv.ru, певец Илья Гуров дал совет Тарасовой по поводу ее парня.

