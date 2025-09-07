Пауки в банке: убийство Парубия сорвало привычный сценарий Украины по обвинениям России

Убийство Парубия сорвало привычный сценарий обвинения России

На Украине эта презумпция виновности России действует давно. Я бы сказал — всегда. Тем удивительнее сбой матрицы, который произошел не где-нибудь, а во Львове. Там на прошлой неделе был убит известный националист, комендант Майдана Андрей Парубий.

На этой неделе убийцу поймали, с ходу заявили о его связях с Россией. Однако на допросе в суде киллер выдал неожиданное: Россия ни при чем. Это была его личная месть украинским политикам за гибель на фронте единственного сына. Тоже, кстати, националиста. Что это меняет для Украины — рассказывает корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

Убийство неонациста Андрея Парубия словно электрошоком заставило выползти из своих нор самых подзабытых червей постмайданной истории Украины. Те, кто организовал кровавый госпереворот и отдал команды обстреливать мирный Донбасс, видимо, поняли: грядут перемены и пора выйти из сумрака. А потому церемония похорон превратилась в предвыборную трибуну. Но в программе ничего нового.

«Его убил российский режим, большевики, советы», — говорит бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Тут же подоспел террорист Петр Порошенко. Бывший президент Украины явился в сопровождении рекордного количества охранников. Украинские журналисты насчитали не менее сорока.

«Если вы спросите меня, кто для меня образ украинского националиста, — Андрей Парубий», — заявил Петр Порошенко.

Страх у всех этих бывших не на ровном месте. Пока шли похороны, предполагаемый исполнитель расстрела коменданта Майдана Михаил Сцельников в суде объяснял логику своих действий.

Традиционный русский след, который появился в первые же минуты, стерла жестокая украинская реальность. Подозреваемый, который выпустил в Парубия аж восемь пуль, совершенно спокойно заявил, что люто ненавидит любую киевскую власть.

Изучив биографию Сцельникова, выяснилось, что его сын с двойным именем Михаил-Виктор с позывным «Лемберг» — абсолютный националист, добровольцем пошел на фронт убивать русских и сам погиб. Получается, озлобленный на всех вокруг отец решил мстить.

«Людей столько погибло, столько было насильно русифицировано, а потом могилизировано, семьи в большинстве случаев никакой компенсации не получили. Я думаю, что будет народная расправа», — сказал военный эксперт по разоружению Игорь Никулин.

Чтобы понять масштаб угрозы потенциального народного гнева на Украине, стоит напомнить киевским властям цифры, которые они всячески скрывают.

Около трех недель назад российские хакеры сообщили, что взломали базы данных генштаба ВСУ. И нашли там огромный пофамильный список погибших, раненых и пропавших без вести боевиков. Всего более одного миллиона семисот тысяч человек. Официально Киев признает только сто тысяч.

Еще раз: потери в один миллион семьсот тысяч. И у всех в ярости отцы, братья и так далее. Кадры из Николаева — женщина подошла к военкомату с сумкой, начиненной взрывчаткой, чтобы отомстить за мобилизацию сына.

Только по скромным и явно заниженным оценкам украинских волонтеров каждый месяц мобилизуют тридцать тысяч человек, большинство против воли. Вот так, с драками, погонями и все чаще стрельбой.

А теперь и с терактами, нервы украинцев лопаются. И желания воевать за киевский режим почти не осталось.

«Это было как раз очень похоже на ненависть этого человека к яркому представителю одиозной власти, которая, собственно, развязала вот этот кровавый конфликт», — сказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Впрочем, есть и другие версии казни Парубия. Ветеран спецподразделения антитеррора «Альфа», подполковник запаса Андрей Попов досконально изучил видеозаписи преступления. И убедился — человек в суде не похож на горем убитого отца.

«Я увидел в предоставлении материалов украинскими СМИ такое подыгрывание этой версии. Правда в том, что украинская власть хочет убедить общественность в том, что здесь один человек, у него личная обида, и он решил отомстить. То есть рядовой случай», — сказал ветеран спецподразделения антитеррора «Альфа» подполковник запаса Андрей Попов.

И тут надо понять, а кто такой Андрей Парубий? Бывший спикер Рады, пожалуй, самый ярый и один из самых кровавых неонацистов нынешней Украины.

Именно он был комендантом Евромайдана. Именно он отвечал за вооружение националистов во время госпереворота в 2014 году. Именно он привез снайперов, которые расстреливали и толпу, и силы милиции, а потом вывозил убийц.

Именно Парубий причастен к сожжению людей в Одессе в Доме профсоюзов второго мая, когда погибли сорок восемь человек. Он привез боевиков, снабдил их оружием и управлял расстрелами тех, кто пытался спастись из огня.

«Противники у него были и в Верховной Раде, которых он очень много обижал в процессе работы. Ну и, конечно же, наверное, у него были протеже с точки зрения влияния на агентуру западных спецслужб», — сказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Вполне рабочей версией может быть то, что Парубий много знал, накопил компромат на киевскую верхушку и вполне мог раскрыть тайны Банковой. Потому от него и избавились.

«Он представлял действительно серьезную опасность для высокопоставленных даже чиновников и на Западе, и в Украине», — сказал Василий Прозоров.

Но нельзя забывать и о банальном нежелании делиться властью.

Есть такое выражение «как пауки в банке». Ну вот не уживаются они в одном пространстве: нападают, едят друг друга. Природой так заложено. У нынешнего киевского режима, похоже, все как в инсектарии. Даже подкармливают, чтобы совсем не одичали, из Брюсселя и Лондона.

Как известно, во время расследования главное — не выйти на себя. Так что Михаил Сцельников, вероятно, будет единственным, кому предстоит отвечать. Но оставшиеся в живых организаторы майданного госпереворота, похоже, засуетились. Не зря же говорят, революция пожирает собственных детей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.