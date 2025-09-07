«Это перебор»: Рудковская привлекла внимание пафосом на школьной линейке
Семейная пара пришла на мероприятие с дорогим презентом.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Семья Плющенко вызвала недоумение подарком для учителя сына
Звездные родители — продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко — пришли в школу своего сына Александра на День знаний. Семейный снимок с мероприятия Рудковская опубликовала в соцсети.
Подписчики звезды посчитали, что роскошный букет, запечатленный в кадре, чересчур пафосный для учительницы школьника, которой он предназначался.
«Наш Сашка — шестиклашка! Всех родителей и учащихся поздравляем с Днем Знаний! С 1 сентября! С большой любовью вспоминаю своих учителей, свои школы и свою интересную школьную беззаботную жизнь!» — подписала Яна под фото.
При этом пользователей сети поразило количество цветов в праздничном букете — 51 белая кустовая роза, доставленная из Эквадора. Стоимость презента составила примерно десять тысяч рублей, что вызвало недоумение у многих людей в комментариях.
«Село и люди»;
«Это перебор, зачем? Чтобы другие чувствовали себя ущербно?»;
«Интересно, с каким букетом он в старшие классы пойдет?» — поинтересовались пользователи сети, не сдерживаясь в высказываниях.
Также некоторые неравнодушные отметили, что, несмотря на торжественность события, родители с сыном смотрелись неестественно.
«Плющенко-старший какой-то грустный, недовольный и уставший»;
«Одной маме явно весело», — прокомментировали они.
Ранее, писал 5-tv.ru, Яна Рудковская получила травму.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ
Читайте также
72%
Нашли ошибку?