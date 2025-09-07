«Это перебор»: Рудковская привлекла внимание пафосом на школьной линейке

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 30 0

Семейная пара пришла на мероприятие с дорогим презентом.

«Это перебор»: Рудковская привлекла внимание пафосом на школьной линейке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Семья Плющенко вызвала недоумение подарком для учителя сына

Звездные родители — продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко — пришли в школу своего сына Александра на День знаний. Семейный снимок с мероприятия Рудковская опубликовала в соцсети.

Подписчики звезды посчитали, что роскошный букет, запечатленный в кадре, чересчур пафосный для учительницы школьника, которой он предназначался.

Фото: Instagram*/rudkovskayaofficial

«Наш Сашка — шестиклашка! Всех родителей и учащихся поздравляем с Днем Знаний! С 1 сентября! С большой любовью вспоминаю своих учителей, свои школы и свою интересную школьную беззаботную жизнь!» — подписала Яна под фото.

При этом пользователей сети поразило количество цветов в праздничном букете — 51 белая кустовая роза, доставленная из Эквадора. Стоимость презента составила примерно десять тысяч рублей, что вызвало недоумение у многих людей в комментариях.

«Село и люди»;

«Это перебор, зачем? Чтобы другие чувствовали себя ущербно?»;

«Интересно, с каким букетом он в старшие классы пойдет?» — поинтересовались пользователи сети, не сдерживаясь в высказываниях.

Также некоторые неравнодушные отметили, что, несмотря на торжественность события, родители с сыном смотрелись неестественно.

«Плющенко-старший какой-то грустный, недовольный и уставший»;

«Одной маме явно весело», — прокомментировали они.

Ранее, писал 5-tv.ru, Яна Рудковская получила травму.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+17° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
81.56
0.26 95.48
0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:10
«Это перебор»: Рудковская привлекла внимание пафосом на школьной линейке
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 сентября, для всех знаков зодиака
5:29
Очарование русской культуры: успех «Красного шелка» в Китае
5:10
Конец однополярного мира: сотрудничество РФ и Китая выходит на новый уровень
4:49
Кирилл Дмитриев: Путин и Трамп предотвратят Третью мировую войну
4:30
В Минтруде сообщили о возможном повышении возраста молодежи до 45 лет

Сейчас читают

«Она сильная, все выдержит»: Аглаю Тарасову навестил ее парень
Не все видно на поверхности: прогноз Таро на неделю с 8 по 14 сентября
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать