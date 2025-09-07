«Это перебор»: Рудковская привлекла внимание пафосом на школьной линейке

Семья Плющенко вызвала недоумение подарком для учителя сына

Звездные родители — продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко — пришли в школу своего сына Александра на День знаний. Семейный снимок с мероприятия Рудковская опубликовала в соцсети.

Подписчики звезды посчитали, что роскошный букет, запечатленный в кадре, чересчур пафосный для учительницы школьника, которой он предназначался.

Фото: Instagram*/rudkovskayaofficial

«Наш Сашка — шестиклашка! Всех родителей и учащихся поздравляем с Днем Знаний! С 1 сентября! С большой любовью вспоминаю своих учителей, свои школы и свою интересную школьную беззаботную жизнь!» — подписала Яна под фото.

При этом пользователей сети поразило количество цветов в праздничном букете — 51 белая кустовая роза, доставленная из Эквадора. Стоимость презента составила примерно десять тысяч рублей, что вызвало недоумение у многих людей в комментариях.

«Село и люди»;

«Это перебор, зачем? Чтобы другие чувствовали себя ущербно?»;

«Интересно, с каким букетом он в старшие классы пойдет?» — поинтересовались пользователи сети, не сдерживаясь в высказываниях.

Также некоторые неравнодушные отметили, что, несмотря на торжественность события, родители с сыном смотрелись неестественно.

«Плющенко-старший какой-то грустный, недовольный и уставший»;

«Одной маме явно весело», — прокомментировали они.

