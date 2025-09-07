Поражены такие цели, как промышленное предприятие «Киев-67» и логистическая база «СТС-ГРУПП».
© РИА Новости/Александр Мельников
Вооруженными Силами России был нанесен массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по военным объектам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно информации ведомства, высокоточное оружие и ударные беспилотники атаковали объекты, связанные с производством, сборкой и ремонтом беспилотных летательных аппаратов, а также военные авиабазы. Удары были направлены на такие важные объекты, как промышленное предприятие «Киев-67» и логистическая база «СТС-ГРУПП» в столице Незалежной. Все цели были поражены, при этом другие объекты на территории Киева не подверглись атаке и не пострадали.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
