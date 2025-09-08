Опубликованы кадры атаки российской артиллерии по пункту управления дронами ВСУ

Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на подступах к Красноармейску. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Военнослужащие 385-й самоходно-артиллерийской бригады группировки войск «Центр» при помощи высокоточных снарядов «Краснополь-М2» уничтожили пункт управления БПЛА вместе с расчетами FPV-дронов противника на Красноармейском направлении.

Получив координаты цели от операторов БПЛА, военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки САУ 2С19 «Мста-С» навели боевую машину и уничтожили цель в полуразрушенном здании. Также артиллеристы прямыми попаданиями уничтожили блиндажи, в которых размещались украинские националисты. Корректировку огня и контроль поражения целей выполняли расчеты беспилотной авиации «Орлан-30».

Активное использование высокоточного 152-мм снаряда «Краснополь-М2» обусловлено его уникальными характеристиками, что позволяет поражать цели с точностью до 1-2 метров на дальности до 25 км. «Краснополь-М2» позволяет эффективно уничтожать укрепленные позиции, бронетехнику и живую силу противника даже в сложных погодных условиях.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

