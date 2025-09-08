Российская артиллерия разнесла пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 52 0

Корректировка огня велась с использованием беспилотников.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Опубликованы кадры атаки российской артиллерии по пункту управления дронами ВСУ

Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на подступах к Красноармейску. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Военнослужащие 385-й самоходно-артиллерийской бригады группировки войск «Центр» при помощи высокоточных снарядов «Краснополь-М2» уничтожили пункт управления БПЛА вместе с расчетами FPV-дронов противника на Красноармейском направлении.

Получив координаты цели от операторов БПЛА, военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки САУ 2С19 «Мста-С» навели боевую машину и уничтожили цель в полуразрушенном здании. Также артиллеристы прямыми попаданиями уничтожили блиндажи, в которых размещались украинские националисты. Корректировку огня и контроль поражения целей выполняли расчеты беспилотной авиации «Орлан-30».

Активное использование высокоточного 152-мм снаряда «Краснополь-М2» обусловлено его уникальными характеристиками, что позволяет поражать цели с точностью до 1-2 метров на дальности до 25 км. «Краснополь-М2» позволяет эффективно уничтожать укрепленные позиции, бронетехнику и живую силу противника даже в сложных погодных условиях.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
6 сент
Силы Черноморского флота уничтожили катер ВСУ
6 сент
Тяжело в учении, легко в бою. Лучшее видео из зоны СВО
6 сент
Гаубица «Д-30» разгромила вражеский пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО
5 сент
FPV-дроны «Востока» уничтожили гексакоптеры противника. Лучшее видео из зоны СВО
5 сент
Т-80БВМ уничтожил пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
4 сент
ЗРК «Тор-М2» срывает атаки ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
4 сент
«Град» разгромил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
3 сент
Российский Supercam S350 сорвал планы ВСУ в Херсонской области. Лучшее видео из зоны СВО
3 сент
Ка-52М нанес удар по личному составу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
2 сент
Ка-52М ударил по личному составу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
+14° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
81.56
0.26 95.48
0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:50
В США учительница отправляла 15-летним ученикам интимные фотографии
8:48
«Не раз протягивал руку»: как Путин трижды спасал Китай
8:41
Адриан Осенний и Наталья Овсяница: что можно и нельзя делать 8 сентября
8:30
«Будет еще кривее»: звезда «Дом-2» Ирина Пинчук о критике ее внешности
8:27
Убийственный рой: пчелы до смерти закусали свою хозяйку
8:18
Зеленский обиделся на Трампа за отсутствие Украины на саммите на Аляске

Сейчас читают

«Обижала себя внутри»: блогер Маш Милаш о слезах на камеру
Во всем виноваты родители: психолог о полном провале зумеров в бытовых вопросах
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025