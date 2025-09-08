«Будет еще кривее»: звезда «Дом-2» Ирина Пинчук о критике ее внешности

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 27 0

Знаменитость едко парировала комментарии недоброжелателей.

«Будет еще кривее»: звезда «Дом-2» Ирина Пинчук о критики ее внешности

Фото: Instagram*/pinchuk_official

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Экс-участница «Дом-2» Пинчук рассказала об эффекте бьюти-процедур

Звезда шоу «Дом-2» Ирина Пинчук отреагировала на непрошенную критику своей внешности. Гневное сообщение своим подписчикам она адресовала в соцсети.

Пинчук эмоционально парировала комментарии недоброжелателей, которые до этого начали активно в негативном ключе обсуждать ее внешние данные — выражение лица, а также зубы и губы.

«Просто не могу, реально! Выставила важный рилс, людей предупреждаю, в это время они, красавицы мои: „Что с губами?“, „Раньше было лучше“. Когда? Десять лет назад?» — высказалась экс-участница телестройки.

В дальнейшем Ирина пояснила, что на самом деле накануне сходила на бьюти-процедуры, поэтому у нее еще сохранился отек. Однако после такого объяснения сетевой знаменитости многие ее подписчики остались недовольны и продолжили критиковать положение рта Пинчук.

«Рот кривой, потому что меняется расположение зубов. Он будет еще кривее», — добавила сама Ирина в ответ на оскорбительные слова пользователей.

Ранее 5-tv.ru писал, Ирина Пинчук и бывший участник «Дом-2» Арай Чобанян мило позавтракали в кафе.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+14° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
81.56
0.26 95.48
0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:50
В США учительница отправляла 15-летним ученикам интимные фотографии
8:48
«Не раз протягивал руку»: как Путин трижды спасал Китай
8:41
Адриан Осенний и Наталья Овсяница: что можно и нельзя делать 8 сентября
8:30
«Будет еще кривее»: звезда «Дом-2» Ирина Пинчук о критике ее внешности
8:27
Убийственный рой: пчелы до смерти закусали свою хозяйку
8:18
Зеленский обиделся на Трампа за отсутствие Украины на саммите на Аляске

Сейчас читают

«Обижала себя внутри»: блогер Маш Милаш о слезах на камеру
Во всем виноваты родители: психолог о полном провале зумеров в бытовых вопросах
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025