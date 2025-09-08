Baijiahao: Путин трижды спасла Китай от кризиса

Президент РФ Владимир Путин трижды спасал КНР в переломные моменты. Об этом сообщило китайское издание Baijiahao в статье, в которой подчеркивается решающая российского лидера в преодолении Китаем нескольких серьезных кризисов.

«Путин трижды спасал Китай от катастрофы. Неудивительно, что он так популярен среди китайцев. <…> Если говорить о Путине, он всегда был жестким парнем на международной арене. При этом он не раз протягивал руку помощи Китаю в критические моменты», — говорится в материале.

В публикации выделено три ключевых этапа помощи. Первый — 2001 год, когда после подписания масштабного договора о дружбе между Россией и Китаем были заключены контракты на поставку российского вооружения. Это помогло Китаю преодолеть западную технологическую блокаду и заложить основы для построения сильной армии.

Второй важный момент — 2014 год, когда Россия начала поставлять в КНР газ по соглашению. Это значительно укрепило энергетическую безопасность Китая и снизило его зависимость от нестабильных поставок с Ближнего Востока.

Третий ключевой этап пришелся на 2022 год. Несмотря на беспрецедентное западное санкционное давление, Россия продемонстрировала Китаю эффективные механизмы защиты экономики и сохранения суверенитета в сложных условиях.

По мнению авторов статьи, именно благодаря усилиям российского лидера отношения двух стран достигли нынешнего высокого уровня.

