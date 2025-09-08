«Это продолжение папы»: дочь основателя «Комбинации» оживила его старую песню

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 48 0

Наследие Александра Шишинина продолжает звучать через творчество его дочери Виктории.

«Это продолжение папы»: дочь основателя «Комбинации» оживила его старую песню

Фото: Пресс-служба «Эвалар»

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дочь основателя «Комбинации» представила свежую версию песни своего отца

Легендарная песня продюсера Александра Шишинина «Не забывай» зазвучит по-новому благодаря его дочери Виктории.

Ровно год назад зрители погрузились в атмосферу конца 1980-х и 1990-х, когда на экраны вышел сериал о культовой женской группе «Комбинация». Проект напомнил стране о том, какие эмоции дарили хиты коллектива, а также вернул в топы композиции, давно ставшие «народными».

На экране ожили истории людей, стоявших у истоков популярного женского ансамбля: продюсера Шишинина сыграл Никита Кологривый, его супругу Наталью — родная дочь продюсера Ульяна Кравец, а образы солисток воплотили Анастасия Уколова и Елизавета Базыкина.

Теперь эстафету памяти и творчества приняла дочь основателя ансамбля Александра Шишинина — Виктория. Она представила свежую интерпретацию песни отца, написанной десятилетия назад. Композиция «Не забывай» стала современнее, но при этом сохранила дух оригинала.

Символична и обложка релиза: на ней — портрет Александра Шишинина, а за ним — Виктория. Это образ преемственности, благодарности и связи поколений.

Фото: Пресс-служба «Эвалар»

«Для меня это не просто песня, это продолжение папы — его творчества. Думаю, это папины гены не дают мне сидеть на месте. Но кроме личной, семейной истории — это новое прочтение песни о любви, о том, что нам не всегда удается быть с любимыми, даже если мы этого очень хотим. Думаю, многие из слушателей проживали схожие чувства», — призналась Виктория.

Музыкальная премьера вызвала живой отклик: стало ясно, что «Комбинация» продолжает жить, обретая новое дыхание. Поклонники ждут не только новых композиций Виктории, но и второго сезона сериала.

В 1993 году Александр Шишинин был убит в подъезде собственного дома. Следствие не нашло ни заказчика, ни исполнителя, а версия о том, что продюсер отказался работать под «крышей», остается одной из главных. Несмотря на трагедию, Виктория бережно хранит наследие отца и делает его актуальным для нового поколения. Среди архивов — тексты песен Russian Girls, «Два кусочека колбаски» и, конечно, «Не забывай».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в семье футболиста Тарасова готовились к 1 сентября.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
81.56
0.26 95.48
0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:18
Работник аэропорта погиб в результате несчастного случая в Австралии
18:12
Daily Mail: Принц Гарри дарил Елизавете II секретный мобильный телефон для прямой связи
18:07
Офицер Королевской артиллерии Великобритании признался в сексуальном насилии над подчиненной
17:46
Врачи начали голодовку в Швейцарии из-за гуманитарной катастрофы в Газе
17:26
Собянин: роботизированная хирургия стала новым стандартом в борьбе с онкологией
17:07
Академик Евгений Федосов скончался на 97-м году жизни

Сейчас читают

«Бедность ощущается даже в воздухе»: умирающие молдавские села и земли — под нож
Суд вынес вердикт по встречным искам Ларисы Долиной и Полины Лурье
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
«Много причин»: из-за чего могла начать скапливаться жидкость в легких сына Людмилы Хитяевой

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025