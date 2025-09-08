Горящая машина упала в реку в Башкирии
По предварительным данным, водитель в тяжелом состоянии.
Фото, видео: 5-tv.ru
Автомобиль на высокой скорости врезался в опору недостроенного моста в Башкирии. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения. И это не съемки каскадеров для художественного фильма, как может показаться.
Машина вспыхнула мгновенно, после чего упала в реку. По предварительным данным, водитель выжил. Сейчас он в больнице в тяжелом состоянии. В обстоятельствах случившегося разбираются следователи.
