По предварительным данным, водитель в тяжелом состоянии.

Фото, видео: 5-tv.ru

Автомобиль на высокой скорости врезался в опору недостроенного моста в Башкирии. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения. И это не съемки каскадеров для художественного фильма, как может показаться.

Машина вспыхнула мгновенно, после чего упала в реку. По предварительным данным, водитель выжил. Сейчас он в больнице в тяжелом состоянии. В обстоятельствах случившегося разбираются следователи.

