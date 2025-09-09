«Сначала больно, а потом приятно»: Илья Гуров о расставании с девушками

Артист поддерживает дружеские отношения с бывшей возлюбленной.

Певец Илья Гуров: расставаться нужно правильно

Эмоции при расставании с любимым человеком проходят путь от негативных к позитивным. Об этом певец Илья Гуров рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Семейное счастье».

Как признался Илья Гуров, он только недавно осознал, что, когда ты действительно любишь, то можешь отпустить человека, чтобы тот был счастлив, пусть даже и без тебя.

«Финал — это разрыв. Расставание может быть поначалу больно, а потом — приятные эмоции», — поделился Илья Гуров в беседе с журналистом.

Певец добавил, что в настоящее время он поддерживает дружеские отношения с бывшей возлюбленной. Они, например, узнают друг у друга, как дела. И, по его мнению, это правильное расставание.

Ранее Илья Гуров рассказал, почему певицы Татьяна Буланова и Елена Ваенга популярны среди молодежи. По его мнению, секрет прост: в их песнях есть душа. Об этом также писал 5-tv.ru.

