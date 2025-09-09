+Улыбка на миллион: почему важно регулярно обновлять зубные пломбы

Стоматолог Чепурная: регулярная замена пломб предотвращает развитие инфекций

Зубные пломбы не вечны и требуют регулярного обновления, иначе они могут вызывать развитие бактерий и повторное открытие кариеса, об этом aif.ru сообщил стоматолог-терапевт Нина Чепурная.

По словам эксперта, жевательная нагрузка, перепады температур напитков и кислотное воздействие пищи приводят к разрушению пломбы.

«Проявляется это в появлении трещинок, сколов или даже полной утрате герметичности пломбы, что, в свою очередь, открывает доступ бактериям», — уточнила она.

Врач добавила, что своевременное обновление пломб повышает эффективность защиты зубов от развития инфекций, а современные материалы для пломбирования зубов лучше выдерживают нагрузку, герметично прилегают к зубу и гипоаллергенны.

