+Улыбка на миллион: почему важно регулярно обновлять зубные пломбы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Стоматолог Чепурная: регулярная замена пломб предотвращает развитие инфекций

Зубные пломбы не вечны и требуют регулярного обновления, иначе они могут вызывать развитие бактерий и повторное открытие кариеса, об этом aif.ru сообщил стоматолог-терапевт Нина Чепурная.

По словам эксперта, жевательная нагрузка, перепады температур напитков и кислотное воздействие пищи приводят к разрушению пломбы.

«Проявляется это в появлении трещинок, сколов или даже полной утрате герметичности пломбы, что, в свою очередь, открывает доступ бактериям», — уточнила она.

Врач добавила, что своевременное обновление пломб повышает эффективность защиты зубов от развития инфекций, а современные материалы для пломбирования зубов лучше выдерживают нагрузку, герметично прилегают к зубу и гипоаллергенны.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как выбрать зубную щетку. Эксперт порекомендовала выбирать средний уровень жесткости. Такая классическая щетка отлично удалит налет, при этом не травмируя десна или эмаль. А при выборе электрической зубной щетки важно исходить не только от личных запросов, например, вращающаяся головка, тайминг или массаж, но и наличия стоматологических проблем и особенностей: брекет-системы, обостренная стадия гингивита или пародонтита.

