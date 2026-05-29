Годами лечат не там: стоматолог назвала неочевидную причину мигрени

Головная боль может возникать из-за причины, которая долго остается незамеченной.
Врач-стоматолог Мартынова: неправильный прикус может быть причиной мигрени
Иногда источником сильной головной боли могут быть проблемы с зубами. Об этом Life.ru рассказала стоматолог-терапевт, кандидат медицинских наук Елена Мартынова.
По словам эксперта, часто бывает так, что пациенты, которые годами обследуются у разных врачей из-за хронических головных болей, обнаруживают источник всех страданий именно при диагностике зубочелюстной системы.
Как правило, с такого рода проблемой сталкиваются люди с неправильным прикусом. Эксперт пояснила: у них нарушено распределение нагрузки между челюстями. Это ведет к перенапряжению жевательных мышц. Что, в свою очередь, вызывает внезапные приступы ноющей головной боли.
По словам стоматолога, если у человека есть смещение или отсутствует зуб, то это тоже может быть причиной постоянной мигрени. В этих случаях пища также распределяется неравномерно, уточнила врач.
«Проблемы с прикусом часто остаются незамеченными годами», — сказала доктор.
Тем не менее существуют косвенные признаки, по которым можно с легкостью выявить у себя эту «болезнь»: стертость эмали, сколы на зубах и повышенная чувствительность.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие три привычки незаметно разрушают зубы. Одна из них — интенсивная чистка. Использование жестких щеток и ежедневное применение отбеливающих паст приводят к истончению эмали.
