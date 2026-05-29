Годами лечат не там: стоматолог назвала неочевидную причину мигрени

Дарья Бруданова
Головная боль может возникать из-за причины, которая долго остается незамеченной.

Из-за проблем с зубами у человека может быть мигрень

Врач-стоматолог Мартынова: неправильный прикус может быть причиной мигрени

Иногда источником сильной головной боли могут быть проблемы с зубами. Об этом Life.ru рассказала стоматолог-терапевт, кандидат медицинских наук Елена Мартынова.

По словам эксперта, часто бывает так, что пациенты, которые годами обследуются у разных врачей из-за хронических головных болей, обнаруживают источник всех страданий именно при диагностике зубочелюстной системы.

Как правило, с такого рода проблемой сталкиваются люди с неправильным прикусом. Эксперт пояснила: у них нарушено распределение нагрузки между челюстями. Это ведет к перенапряжению жевательных мышц. Что, в свою очередь, вызывает внезапные приступы ноющей головной боли.

По словам стоматолога, если у человека есть смещение или отсутствует зуб, то это тоже может быть причиной постоянной мигрени. В этих случаях пища также распределяется неравномерно, уточнила врач.

«Проблемы с прикусом часто остаются незамеченными годами», — сказала доктор.

Тем не менее существуют косвенные признаки, по которым можно с легкостью выявить у себя эту «болезнь»: стертость эмали, сколы на зубах и повышенная чувствительность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие три привычки незаметно разрушают зубы. Одна из них — интенсивная чистка. Использование жестких щеток и ежедневное применение отбеливающих паст приводят к истончению эмали.

