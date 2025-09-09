«Льготный отпуск»: где и как получить бесплатные лекарства

Программа охватывает пенсионеров, инвалидов и пациентов с хроническими заболеваниями.

Новые правила получения льготных лекарств: что нужно знать россиянам в 2025 году

Фото: А. Белкин/Бизнес Online/ТАСС

Россияне могут получить ряд лекарств по рецепту бесплатно

В 2025 году россияне с правом на льготы могут получать ряд медикаментов бесплатно по рецепту. Об этом сообщает Life.ru. Программа льготного лекарственного обеспечения действует для пенсионеров, инвалидов, семей с детьми, беременных женщин и пациентов с хроническими болезнями, включая диабет, астму, онкологию и ВИЧ.

Минздрав расширил перечень препаратов и упростил порядок получения. В списке сотни наименований: инсулин, гипотензивные средства, противоастматические ингаляторы, онкологические и противовирусные лекарства, обезболивающие и антибиотики для хронических инфекций.

Чтобы получить льготные медикаменты, нужно обратиться в поликлинику по полису ОМС. Врач выписывает электронный или бумажный рецепт, после чего пациент получает препарат в аптеке, участвующей в программе. Для пенсионеров доступен «длительный рецепт» на два-три месяца.

Бесплатные лекарства выдают только в аптеках с наклейкой «Льготный отпуск». Рецепт действует от 10 до 90 дней в зависимости от категории пациента. Если нужного препарата нет, следует обратиться в другую аптеку, зафиксировать отказ и при необходимости написать жалобу в региональный Минздрав или ФОМС.

Программа снижает расходы граждан на лекарства и обеспечивает доступ к жизненно необходимым препаратам по всей стране.

