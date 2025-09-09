Разделся и встал на колено: шейх сделал Волочковой заманчивое предложение

Аркади Маилян предложил Анастасии Волочковой принять участие в его шоу

Во время выступления заслуженной артистки РФ Анастасии Волочковой на сцену неожиданно вышел режиссер Аркади Маилян и сделал ей заманчивое предложение на публике. Кадрами с творческого вечера знаменитости делится 5-tv.ru.

После концерта балерина вышла на сцену вместе с юным танцорами, после чего заметила в толпе мужчину в белом и признала в нем того самого шейха, который ранее, по ее словам, намеревался украсть ее. Им оказался Маилян.

«Он меня чуть на частном самолете в Эмираты не увез», — шутит Волочкова.

После этой фразы режиссер принялся раздеваться. Сняв с себя белые одеяния и головной убор, он показал свой настоящий облик. Затем «шейх» преклонил колено перед балериной.

«Хочу сделать тебе предложение: будешь ли ты главной актрисой в моем шоу?» — произнес он заветные слова.

После этих слов Волочкова немного поникла, так как, вероятно, надеялась на другое предложение.

«Ты сам — шоу! Я думала, ты мне предложение руки и сердца сделаешь», — говорит артистка.

Маилян же заверил, что все будет, но после шоу. Впрочем, Волочкова была уже расстроена, поэтому резко перешла в оборону.

«Да мне твои яхты, самолеты — ты знаешь сколько я их видела вообще?» — сказала она режиссеру.

Потом балерина решила поинтересоваться, что за шоу устраивает Аркади.

«Аркади скажи, пожалуйста, что за шоу? У меня свое шоу, а у тебя что?» — спрашивает Волочкова.

В ответ режиссер заявил, что балерине пора «начать обучать других».

«Чему?» — недоумевает Волочкова

«Вот будет шоу — расскажу», — заинтриговал Маилян.

Ранее в августе Анастасия Волочкова и ее «шейх» Аркади Маилян появились вместе на закрытии международного кинофестиваля «Антарес» в Москве. По словам балерины, мужчина ею был так сильно очарован, что хотел увезти ее в Эмираты на частном самолете. Позже в беседе с 5-tv.ru кинодеятель признался, что их совместный выход был спонтанным. Он также был обескуражен слухами об их скорой свадьбе.

Аркади принял приглашение Анастасии выйти к журналистам, но не думал, что артистка устроит из этого целый спектакль. Теперь коллеги все время над ним подшучивают. По его словам, провести почти целый день с Волочковой было интересно, но ее заявление о возможном похищении не является осуществимым даже в ее мечтах. Аркади так и не понял, для чего балерина устроила этот перформанс. Он пояснил, что не против подобных совместных выходов, но хотел бы, чтобы его предупреждали обо всем заранее.

