Чистая и защищенная кожа: как избежать обострение акне в осенний период

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 20 0

Стресс и перепады температур усиливают воспалительные процессы в организме.

Чистая и защищенная кожа: как избежать обострение акне в осенний период

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дерматовенеролог Михайлова: средства с кислотами предотвращают появление акне

Смена времени года может провоцировать появление акне у людей с проблемной кожей. О том, какие средства нужно использовать в осенний период для уменьшения выработки себума (кожного сала. — Прим. ред.) и восстановления кожи, рассказала врач-дерматовенеролог Наталья Михайлова порталу Газета.ру.

По словам эксперта, у людей с проблемной кожей в летний период происходит увеличение толщины рогового слоя и возникает гиперкератоз, который приводит к закупорке пор.

«Осенью ситуация усугубляется перепадами температур, сухим воздухом в помещениях, снижением иммунитета и ростом стрессовой нагрузки, например, у школьников и студентов с началом учебного года. Стресс активизирует работу сальных желез, усиливая воспалительные процессы», — уточнила она.

Поэтому важно включить в уход за кожей мягкую кислотную и восстанавливающую терапию, которая поможет держать баланс в выработке себума.

«Необходимо использовать косметику с салициловой, молочной, миндальной, лактобионовой или гликолевой кислотой. Также использовать крема с восстанавливающими компонентами. Для чувствительной кожи подойдут средства, в составе которых будут натуральные масла, пантенол, аллантоин, экстракты ромашки, а обладателям жирной кожи (необходимы. — Прим. ред.) средства с экстрактом ивы, дуба и хмеля», — добавила Михайлова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как лечить акне в зрелом возрасте.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+22° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
83.24
0.90 98.03
1.46
Фэн-шуй прогноз на неделю с 9–14 сентября: чему уделить внимание?

Последние новости

23:53
Какие мероприятия для детей пройдут в рамках последней недели «Лета в Москве»
23:34
Не всем йога одинаково полезна: при каких болях от занятий лучше отказаться
23:14
Чистая и защищенная кожа: как избежать обострение акне в осенний период
23:00
Хотел «раздербанить»: как военный блогер Алехин зарабатывал на лекарствах для бойцов в зоне СВО
22:50
«Джокер отдыхает»: Прохор Шаляпин удивил поклонников новым образом
22:50
Секретной методики не существует: профайлер про способы распознавания лжи

Сейчас читают

Революция или очередной «золотой кирпич»: каким будет iPhone 17
Почему Дубай? Дмитрий Нагиев рассказал об открытии актерской студии в ОАЭ
«У самой был»: Анна Цуканова-Котт про отношение к ранним бракам
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025