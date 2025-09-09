Чистая и защищенная кожа: как избежать обострение акне в осенний период

Дерматовенеролог Михайлова: средства с кислотами предотвращают появление акне

Смена времени года может провоцировать появление акне у людей с проблемной кожей. О том, какие средства нужно использовать в осенний период для уменьшения выработки себума (кожного сала. — Прим. ред.) и восстановления кожи, рассказала врач-дерматовенеролог Наталья Михайлова порталу Газета.ру.

По словам эксперта, у людей с проблемной кожей в летний период происходит увеличение толщины рогового слоя и возникает гиперкератоз, который приводит к закупорке пор.

«Осенью ситуация усугубляется перепадами температур, сухим воздухом в помещениях, снижением иммунитета и ростом стрессовой нагрузки, например, у школьников и студентов с началом учебного года. Стресс активизирует работу сальных желез, усиливая воспалительные процессы», — уточнила она.

Поэтому важно включить в уход за кожей мягкую кислотную и восстанавливающую терапию, которая поможет держать баланс в выработке себума.

«Необходимо использовать косметику с салициловой, молочной, миндальной, лактобионовой или гликолевой кислотой. Также использовать крема с восстанавливающими компонентами. Для чувствительной кожи подойдут средства, в составе которых будут натуральные масла, пантенол, аллантоин, экстракты ромашки, а обладателям жирной кожи (необходимы. — Прим. ред.) средства с экстрактом ивы, дуба и хмеля», — добавила Михайлова.

