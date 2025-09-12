Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 сентября

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 15 по 21 сентября 2025 года.

Эта неделя проходит под сильным влиянием знака Девы. Соответственно, она начинается на продуктивной, практичной и рациональной ноте со способностью подстроиться под требования окружающей среды. Солнце в Деве готовится к затмению и новолунию, которое произойдет 21 сентября. Светило направляет наше внимание на темы здоровья, организацию рабочего пространства и бытовых повседневных дел, рекомендует усилить профилактические оздоровительные меры.

В это время повышается уровень тревожности, обостряется психосоматическое состояние, возможно недомогание. Велик риск ошибок. Постарайтесь найти время для отдыха и не планировать ответственные дела. Разделите свой досуг с друзьями. Благоприятное влияние Урана и Плутона склоняет к проявлению дружелюбия и коллективной деятельности, помогает легче адаптироваться к новым веяниям. В итоге, у каждого появляется возможность изменить свою жизнь и выйти из коридора затмений возрожденным, подобно птице феникс.

В первую половину недели наш главный союзник, Меркурий в Деве, поддержан мудрейшим Юпитером. Он дает ясность ума, способность к концентрации и решению сложных, запутанных задач. Это звездный час для бухгалтеров, аналитиков, преподавателей, редакторов и всех, кто работает с цифрами, текстами и системами. Можно обнаружить давнюю ошибку, оптимизировать процесс и найти новый источник дохода за счет экономии.

Возможны выгодные предложения о сотрудничестве, но они требуют тщательной проверки. Но поскольку Меркурий поврежден Сатурном и Нептуном, то присутствует ощущение напряжения и некоторой суеты. Можно столкнуться с хитростью, злопамятством, придирками как в свой адрес, так и самим проявлять эти качества. Вместо того, чтобы бороться с нарастающим хаосом, займитесь ревизией. Перечитайте письма, перепроверьте договоренности, вернитесь к отложенным задачам.

Нежелательно подписывать важные документы без многократной проверки, совершать крупные, импульсивные покупки, особенно электроники и транспортных средств, начинать новый бизнес или запускать финансовые проекты. Рекомендация от звезд — сделать акцент на стратегии, аудите бюджета, составления планов.

Разрядку напряженному фону недели придаст энергия Венеры во Льве. Хочется восхищаться партнером и самому быть объектом обожания. Идеальные дни для романтических свиданий, проявлений любви, походов в театр или на концерт. Для тех, кто в поиске, шансы на новое знакомство особенно высоки в творческой обстановке или там, где вы сможете проявить свои таланты.

Со второй половины недели энергии Меркурия и Венеры сонастроятся друг с другом. Меркурий присоединяется к миролюбивому пространству Весов, а Венера перейдет в здравомыслящую Деву. Появляются благоприятные тенденции для построения деловых связей, принятия важных решений в личной жизни, усиливается акцент на темах сотрудничества, обучения, восстановления справедливости. Любая деятельность, связанная с социальным приложением ума и светской активностью будет актуальна.

Влияние Плутона с Ураном создает такие ситуации, в которых можно принимать волевые и смелые решения, завоевывать внимание аудитории с помощью юмора и даже сатиры. Это хорошие дни для начала обучения и освоения передовых технологий, генерирования идеями, посещения мест, где можно пообщаться и завести новые связи, для решения юридических дел, консалтинга, проведения экспертиз, заказа дизайн-проектов.

Ключевая рекомендация на этот период — не бойтесь замедлиться. Главный фокус: анализ, ревизия, внимание к деталям. Приведите мысли и дела в порядок. В любовных делах дарите комплименты, но сохраняйте трезвость суждений.

Овен — гороскоп на неделю

У Овнов просыпается тяга к мистике и эзотерическим знаниям, а также интерес к психологии. Вы становитесь более чувствительными, что позволяет настроиться на тонкие духовные материи. Звезды советуют не бороться с неблагоприятными обстоятельствами, а лучше плыть по течению. Сбросить напряжение поможет легкая физическая нагрузка, занятия йогой и плаванием, посещения сауны или спа-комплекса. Чтобы избежать негативных сценариев на длительный срок, не рекомендуется заедать стресс и злоупотреблять алкоголем.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы транслируют мощные азартные побуждения. К сожалению, склонность к удовольствиям и развлечениям может обернуться непредвиденной стороной. При принятии решений руководствуйтесь разумом, а не чувствами и субъективной оценкой.

А вот творческая, художественная, созидательная деятельность окрылит и принесет долгожданный прорыв в той сфере, в которую вы вкладывали больше всего энергии. Вы можете ощутить невиданный прилив сил и решиться на поступки, меняющие привычный устой. Объединяйтесь с компаниями единомышленников и друзей для достижения общих целей.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы могут столкнуться с напряженной ситуацией вследствие разногласий с домочадцами. Особенно триггерной точкой окажется жилищный вопрос. Не стоит конфликтовать. Эмоции пройдут, а осадок останется.

Отложите на время семейные посиделки и посещение публичных мест. Также не критикуйте окружающих, особенно людей старшего поколения, так как неосторожные слова могут стать причиной затяжной ссоры. Создайте вокруг себя такое личное пространство, в котором вы восстановитесь энергетически и отдохнете душой.

Рак — гороскоп на неделю

У Раков увеличивается количество поездок и организационных дел. Обучение новым навыкам подстегивает интеллектуальные способности, а заодно расширяет мировоззрение. Чувство юмора поможет проявить себя как остроумного и эрудированного собеседника.

Не говорите о себе слишком много, так как эта информация может быть использована против вас. Возможно, потребуется решение проблем юридического или судебного характера.

Лев — гороскоп на неделю

Львов положение планет направляет на соблюдение трезвого расчета и планирования в отношении финансов. Авантюрные проекты, рискованные инвестиции, заемные средства и необдуманные покупки приведут к бреши в вашем бюджете. А вот обучение на курсах по финансовой грамотности может быть источником мотивации, чтобы пережить трудные времена.

Не следует также одалживать деньги и выступать поручителем. Попробуйте окунуться в мир магии и эзотерики.

Дева — гороскоп на неделю

У Дев сейчас не самое подходящее время для того, чтобы брать на себя большие социальные задачи или долгосрочные обязательства в плане отношений. Вам будет трудно понять мотивы других людей.

Постарайтесь не позволять личным ощущениям сказываться на ваших отношениях с окружающими. Отложите на эту неделю заключение соглашений, подписание договоров, проведение презентаций для общественности. Вы сможете успешно справиться со сложными задачами, если организуете культурный досуг для себя любимого.

Весы — гороскоп на неделю

Весам, похоже, придется разгребать рутину на работе и в быту. Вы будете более эмоционально относиться к этим вопросам. Не исключен интерес к психоанализу, оздоровительным методикам, благотворительным организациям. Перегрузки на работе или активная умственная деятельность может вызвать нервное переутомление.

Постарайтесь сделать обстановку вокруг себя максимально комфортной. Побудьте в тишине и сосредоточьтесь на полезных занятиях, например, медитации, йоги, практике пранаямы.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы соприкоснутся с глубинными трансформационными процессами в любовных сценариях и способах самовыражения. Смелый апгрейд творческих проектов выгодно выделит вас среди конкурентов. Манера действовать дерзко и решительно впишется в имидж креативного человека, способного стать лидером.

Разумный риск поможет обрести популярность и одержать победы. Встречайте предстоящие перемены с интересом и воодушевлением.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцов обстоятельства могут заставить выйти из зоны комфорта и проверить на прочность внутренний стержень. Постарайтесь избегать эмоциональных перегрузок и физического напряжения. Опытный психоаналитик поможет выявить и проработать внутренние проблемы и блоки.

Не стоит поддаваться депрессивному состоянию, так как терпение и планирование дел обязательно приведет вас к намеченной цели. Организуйте такой распорядок дня, в котором места хватит и работе, и отдыху.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам звезды не рекомендуют втягиваться в конфликты на идеологической или религиозной основе. Исследуйте мир во всех его проявлениях, смотрите в будущее с энтузиазмом, но без иллюзий. Изучение других культур и философии поможет открыть в себе новые таланты, получить духовные инсайты.

Посещение культового места или спортивного мероприятия снимет внутреннее напряжение. Не рекомендуется начинать на этой неделе масштабные учебные процессы, издательскую и рекламную деятельность.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям нужна перезагрузка. Оторвитесь от привычного материального мира и осознанно привносите обновления в свою жизнь. Например, попробуйте новый способ питания, спортивных нагрузок, сексуальных предпочтений.

Вероятно, вы найдете новые источники дохода и пополнения жизненных сил. Период потребует от вас значительных усилий и активности, но также усилит эмоциональность, сексуальный потенциал, страстность и чувственность.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы настроены на конкуренцию и соперничество. Но именно сейчас важным является умение увидеть возможности сотрудничества, находить компромиссы, проявлять тактичность и дипломатичность с представителями разных слоев общества.

Не завышайте планку и требования к партнерам, иначе возрастает предрасположенность к разрыву отношений. Самое время в гордом одиночестве отправиться на променад по красивым местам, посетить достопримечательности, сходить в театр.