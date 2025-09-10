Опубликованы кадры атаки российских беспилотников

Расчет БПЛА ZALA группировки войск «Днепр» скорректировал уничтожение 155-мм гаубицы М777 американского производства в Херсонской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе планового облета правобережья Днепра в Херсонской области оператор разведывательного дрона ZALA выявил артиллерийское орудие противника, замаскированное в лесополосе. Работают расчеты ударного дрона и разведчика в паре.

Оператор барражирующего боеприпаса «Ланцет», получив координаты, поднимает дрон-камикадзе в небо. Всего несколько минут, и очередная американская гаубица М777 украинских боевиков уничтожена на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Беспилотник ZALA является многофункциональным, в зависимости от установленного оборудования может вести наблюдение как в дневное, так и в ночное время суток. Также осуществлять фото- и видеофиксацию обнаружения и уничтожения противника, в режиме реального времени осуществлять артиллерийскую разведку и корректировку огня.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

