Германия передала Украине ракеты для систем ПВО Patriot
Ранее Киев уже получил две установки.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Jens Büttner; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Германия поставила Украине первую партию ракет для систем ПВО Patriot. Чуть ранее бундесвер передал Киеву две таких установки, а всего режиму Зеленского пообещали пять подобных комплексов.
Сами Patriot — американские, но с этого лета Вашингтон полностью поменял схему поставок. И теперь США продают системы ПВО Европе, а те — отдают свои старые Украине.
Ранее 5-tv.ru писал, что США собираются отправить на Украину первые десять управляемых ракет ERAM. Это недорогие крылатые ракеты воздушного базирования большой дальности.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
56%
Нашли ошибку?