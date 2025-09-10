Германия передала Украине ракеты для систем ПВО Patriot

Ранее Киев уже получил две установки.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Jens Büttner; 5-tv.ru

Германия поставила Украине первую партию ракет для систем ПВО Patriot. Чуть ранее бундесвер передал Киеву две таких установки, а всего режиму Зеленского пообещали пять подобных комплексов.

Сами Patriot — американские, но с этого лета Вашингтон полностью поменял схему поставок. И теперь США продают системы ПВО Европе, а те — отдают свои старые Украине.

Ранее 5-tv.ru писал, что США собираются отправить на Украину первые десять управляемых ракет ERAM. Это недорогие крылатые ракеты воздушного базирования большой дальности.

