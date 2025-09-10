Крупный пожар вспыхнул на складе в Подмосковье

В Подмосковье, в поселке Некрасовский, вспыхнул серьезный пожар на складе с готовой продукцией из пластика. Огонь охватил 15 тысяч квадратных метров.

Данные о происшествии подтвердили в МЧС России. В ведомстве отметили, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения, силы и средства наращиваются.

В прокуратуре Московской области сообщили, что данных о пострадавших не поступало. Принимаются меры по недопущению возгорания соседних складских помещений.

После ликвидации пожара по итогам осмотра места происшествия и проведения пожарно-технической экспертизы будут сделаны точные выводы о причинах произошедшего. Прокуратура взяла дело на контроль.

