Крупный пожар вспыхнул на складе в Подмосковье — в огне 15 тысяч «квадратов»
В помещении хранилась продукция из пластика.
Фото, видео: МЧС России; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Крупный пожар вспыхнул на складе в Подмосковье
В Подмосковье, в поселке Некрасовский, вспыхнул серьезный пожар на складе с готовой продукцией из пластика. Огонь охватил 15 тысяч квадратных метров.
Данные о происшествии подтвердили в МЧС России. В ведомстве отметили, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения, силы и средства наращиваются.
В прокуратуре Московской области сообщили, что данных о пострадавших не поступало. Принимаются меры по недопущению возгорания соседних складских помещений.
После ликвидации пожара по итогам осмотра места происшествия и проведения пожарно-технической экспертизы будут сделаны точные выводы о причинах произошедшего. Прокуратура взяла дело на контроль.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Белгороде приостановлена работа крупных торговых центров.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
56%
Нашли ошибку?