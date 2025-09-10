Крупный пожар вспыхнул на складе в Подмосковье — в огне 15 тысяч «квадратов»

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

В помещении хранилась продукция из пластика.

Фото, видео: МЧС России; 5-tv.ru

В Подмосковье, в поселке Некрасовский, вспыхнул серьезный пожар на складе с готовой продукцией из пластика. Огонь охватил 15 тысяч квадратных метров. 

Данные о происшествии подтвердили в МЧС России. В ведомстве отметили, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения, силы и средства наращиваются.

В прокуратуре Московской области сообщили, что данных о пострадавших не поступало. Принимаются меры по недопущению возгорания соседних складских помещений. 

После ликвидации пожара по итогам осмотра места происшествия и проведения пожарно-технической экспертизы будут сделаны точные выводы о причинах произошедшего. Прокуратура взяла дело на контроль.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Белгороде приостановлена работа крупных торговых центров.

