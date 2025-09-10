Сочное лицо вместо увядающего: какие процедуры помогут мужчине вернуть молодость

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив

Бьюти-эксперт рассказала, что представители сильного пола не меньше женщин хотят быть красивыми.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Tatiana Morozova; 5-tv.ru

Дермадроп и карбоновый пилинг помогут поддержать молодость кожи у мужчин

Мужчины точно так же, как и женщины, хотят выглядеть красиво и нравиться своим возлюбленным. Довольно часто во имя любви сильный пол прибегает даже к помощи косметологии. По словам бьюти-эксперта Ирины Ковалевич, одной из самых популярных процедур среди мужчин является дермадроп, карбоновый пилинг и микроигольчатый RF-лифтинг. Секретами мужской красоты она поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма Стаси Толстой «Семейное счастье».

«Сейчас самая популярная процедура — дермадроп. Это новшество, где используются иголки. Поскольку у нас мужчины — очень пугливый народ, они всего боятся и боли не терпят, то здесь не осуществляется прокол, но доставляется сыворотка также, как и в уколах. Поэтому для них это сейчас хит-процедура», — говорит эксперт.

Как объяснила Ковалевич, дермадроп, карбоновый пилинг и микроигольчатый RF-лифтинг стимулируют клетки, способствуют омоложению и подтягивают кожу. Кожа после таких процедур напитанная, сияет и наполнена жизнью, а тусклый цвет лица проходит практически сразу, уверяет специалист.

