Чернышенко: филиал МГИМО в Казахстане принял в 2025 году 100 первых студентов

Филиал МГИМО в Казахстане получил лицензию и принял в 2025 учебном году 100 первых студентов. В ходе рабочей поездки в республику заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко встретился с преподавательским составом филиалов МГУ и МГИМО, а также с руководителями и студентами.

«Как говорит президент Владимир Путин, наши страны объединяет общая история и огромное количество связей на межличностном и гуманитарном уровне», — сказал Чернышенко.

Он добавил, что Россия остается надежным экономическим и политическим партнером Казахстана.

«Наша задача — совместно развиваться. Наши два народа преодолели немало трудностей и не раз подставляли друг другу братское плечо», — отметил Чернышенко.

По словам вице-премьера, МГУ и МГИМО — это бренды мирового уровня. Сотрудники казахстанских филиалов сделали весомый вклад в их развитие. В настоящий момент в Казахстане в филиалах российских вузов обучаются четыре тысячи студентов. Примечательно, что филиалу МГУ в республике исполняется уже 25 лет, а МГИМО получил лицензию только недавно.

«Это не просто образовательное учреждение, а интеллектуальная платформа, где формируется элита дипломатической и научной мысли», — сказал Чернышенко.

Вице-премьер РФ поздравил студентов с новым учебным годом и выразил благодарность правительству Казахстана за предоставления условий развития сферы образования.

