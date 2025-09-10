Главы Олимпийских комитетов России и Индонезии подписали меморандум о сотрудничестве

Состоялась встреча министра спорта и председателя Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева с президентом Олимпийского комитета Индонезии Раджей Саптой Октохари. По итогам переговоров стороны подписали меморандум о сотрудничестве на 2025–2029 годы.

Документ определяет ключевые направления взаимодействия стран: поддержку прав спортсменов на участие в международных турнирах без дискриминации, развитие массового и детско-юношеского спорта, организацию совместных соревнований и сборов, обмен тренерами и специалистами, а также образовательные инициативы и грантовые программы.

По словам министра, взаимодействие выходит на практический уровень. В 2024 году в Индонезию направились более 190 российских спортсменов, тогда как годом ранее — лишь четверо. Совместные проекты реализуются в самбо, бадминтоне, серфинге, спортивной гимнастике и адаптивных дисциплинах. В числе новых инициатив — помощь индонезийской сборной в экипировке для самбо и приглашение российских тренеров по гимнастике.

Особое внимание уделили форуму «Россия — спортивная держава», который пройдет 5–7 ноября в Самаре. Глава Минспорта пригласил индонезийскую делегацию принять участие в мероприятии.

Президент Олимпийского комитета Индонезии поблагодарил российскую сторону за оперативность подготовки встречи и выразил интерес к развитию новых для страны направлений.

«Хотелось бы попросить вашей поддержки в продвижении зимних видов спорта в Индонезии. У нас нет опыта участия в зимней Олимпиаде, но мы хотели бы развивать хоккей, биатлон и лыжные гонки. Даже в жарком климате можно проводить подготовку на асфальте, а затем тренироваться на снегу в России. Мы надеемся на вашу помощь в этом», — отметил Раджа Сапта Октохари.

Отдельный блок переговоров был посвящен образовательному сотрудничеству. Индонезийская сторона заявила о намерении расширить подготовку студентов в российских вузах, в том числе по зимним видам спорта, и рассчитывает на предоставление дополнительных квот.

Итогом встречи стало закрепление долгосрочных планов взаимодействия, направленных на расширение спортивных связей и продвижение олимпийских ценностей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что зампред правительства РФ Чернышенко и премьер-министр Казахстана Бектенов отметили рост турпотока между странами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.