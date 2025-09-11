Москва встречает участников «Интервидения»

Конкурс пройдет уже 20 сентября.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников

Участники конкурса «Интервидение» начали приезжать в Москву

Сегодня в российскую столицу начали съезжаться участники международного музыкального конкурса «Интервидение». Гости приедут из 23 стран, но если посмотреть на карту, то получается, что соберется половина земного шара.

И среди них огромное количество дебютантов, в том числе из Бразилии, США, Вьетнама, Египта и Катара. Всех по традиции встречали хлебом-солью.

«Я восхищена „Интервидением“, не могу дождаться пройти через этот прекрасный опыт со всеми участниками из разных стран. + Я так рада видеть всех этих людей тут. Но первым делом хочу немного отдохнуть и насладиться Россией», — рассказывает исполнительница из Катара Дана Аль-Мир.

«Я очень хочу познакомиться с другими исполнителями. А через свою песню познакомить зрителей с культурой моей страны», — говорит исполнитель из Китая Ван Си.

«Я бы хотел посмотреть много мест в Москве. Хотел бы попробовать русскую кухню. У нас во Вьетнаме есть блюдо под названием „Русский салат“. Это ваш Оливье. Моя семья его часто готовит. И я бы хотел попробовать здесь ваш настоящий Оливье. И еще, конечно, хочу попробовать ваш борщ», — признался исполнитель из Вьетнама Дык Фук.

Конкурс «Интервидение» пройдет в Москве 20 сентября. Победителя, которого выберет международное жюри, ждет приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей.

