ЗРК «Тор-М2» уничтожил дроны боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Борис Сатаров
Точный выстрел, и техника противника превратилась в пыль.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Опубликованы кадры атаки ЗРК «Тор-М2»

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» группировки войск «Север» в ходе боевого дежурства уничтожил ударные и разведывательные беспилотники боевиков ВСУ. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

В этот раз в ходе боевого дежурства по прикрытию подразделений, выполняющих боевые задачи, и мирного населения зенитчиками группировки войск «Север» были обнаружены и уничтожены ударные и разведывательные БПЛА ВСУ.

На кадрах расчет боевой машины ЗРК «Тор-М2» занял огневую позицию и при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающийся БПЛА противника. Электронная вычислительная машина считала характер атакуемого объекта, скорость, габариты и траекторию полета. Благодаря точной работе электронной машины вычисления координат и захвата цели расчет произвел пуск ракеты на уничтожение беспилотника боевиков ВСУ.

В охранение зенитного ракетного комплекса всегда выдвигается группа сопровождения для поражения низколетящих целей. Военнослужащие в любой момент готовы отразить атаку дронов-камикадзе и защитить расчет и боевую машину.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

