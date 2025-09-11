Международный форум объединенных культур открылся в Петербурге
Ожидается более двух тысяч участников.
Фото, видео: 5-tv.ru
В Петербурге стартовал Международный форум объединенных культур. Ожидается две тысячи участников из России, а также из-за рубежа.
Среди них деятели искусства, представители бизнеса и органов власти. Главная тема в этом году «Возвращение к культуре — новые возможности». Основные тенденции и актуальные вопросы обсудят в рамках 11-ти тематических секций.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве открылась выставка, посвященная культуре КНДР.
