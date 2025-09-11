Путин обсудил с главой АСИ развитие инвестиционного климата в России

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Организация активно мониторит изменения условий для бизнеса и инвестиций в различных регионах.

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой, на которой обсуждались вопросы улучшения инвестиционного климата в стране.

Светлана Чупшева представила президенту отчет о текущем состоянии инвестиционной сферы и мерах по поддержке предпринимательства. Она подчеркнула, что одной из ключевых задач, поставленных перед Агентством, является увеличение объема инвестиций в основной капитал.

Для достижения этой цели были разработаны показатели реформ как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Глава АСИ отметила, что агентство активно мониторит изменения условий для бизнеса и инвестиций в различных регионах. По ее словам, отстающие регионы начинают демонстрировать положительную динамику и стремятся догнать более успешные субъекты.

Чупшева также сообщила о конкретных целевых показателях, которые регионы должны достичь к 2030 году. Эти показатели касаются таких важных аспектов, как сроки подключения к электросетям, получение разрешений на строительство, а также вопросы аренды земельных участков и финансовой поддержки для бизнеса.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что глава «Газпрома» Алексей Миллер провел рабочие встречи с главами трех регионов РФ.

