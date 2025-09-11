Гастрофестиваль в Москве организуют на Манежной площади ко Дню города

В меню фестиваля представлены блюда от шеф-поваров столичных ресторанов.
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В преддверии Дня города на Манежной площади в Москве пройдет осенний гастрономический фестиваль, который порадует гостей разнообразием блюд и кулинарных мастер-классов, пишет портал мэра Москвы.
С 13 по 14 сентября москвичи и туристы смогут насладиться уникальным осенним меню, созданным известными шеф-поварами столичных ресторанов. Фестиваль обещает стать настоящим праздником для любителей вкусной еды, где в центре внимания окажутся сезонные продукты. В меню фестиваля представлены такие традиционные блюда, как уха по старинному рецепту из речных рыб, запеченная утка с яблоками и гречневой кашей, а также гречневая каша с олениной и грибами.
Кроме того, гости смогут попробовать московскую солянку, суп калью, расстегай с белой рыбой и жареные пельмени. Для сладкоежек предусмотрены тыквенные тарталетки с кедровыми орешками и запеченные яблоки с корицей. Напитком к этим угощениям станет ароматный яблочный сбитень с медом и специями.
Фестиваль также позволит посетителям погрузиться в атмосферу кулинарного творчества через участие в мастер-классах. Кроме того, зрители получат возможность понаблюдать за баттлами шеф-поваров.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как мошенники обманывают россиян из разных стран.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
72%
Нашли ошибку?