Гастрофестиваль в Москве организуют на Манежной площади ко Дню города

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 27 0

В меню фестиваля представлены блюда от шеф-поваров столичных ресторанов.

Гастрофестиваль в Москве организуют на Манежной площади ко Дню города

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В преддверии Дня города на Манежной площади в Москве пройдет осенний гастрономический фестиваль, который порадует гостей разнообразием блюд и кулинарных мастер-классов, пишет портал мэра Москвы.

С 13 по 14 сентября москвичи и туристы смогут насладиться уникальным осенним меню, созданным известными шеф-поварами столичных ресторанов. Фестиваль обещает стать настоящим праздником для любителей вкусной еды, где в центре внимания окажутся сезонные продукты. В меню фестиваля представлены такие традиционные блюда, как уха по старинному рецепту из речных рыб, запеченная утка с яблоками и гречневой кашей, а также гречневая каша с олениной и грибами.

Кроме того, гости смогут попробовать московскую солянку, суп калью, расстегай с белой рыбой и жареные пельмени. Для сладкоежек предусмотрены тыквенные тарталетки с кедровыми орешками и запеченные яблоки с корицей. Напитком к этим угощениям станет ароматный яблочный сбитень с медом и специями.

Фестиваль также позволит посетителям погрузиться в атмосферу кулинарного творчества через участие в мастер-классах. Кроме того, зрители получат возможность понаблюдать за баттлами шеф-поваров.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как мошенники обманывают россиян из разных стран.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
85.66
0.74 99.74
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:58
В День города увеличится время работы московского транспорта
23:40
Люксовая малышка: Тимати подарил своей дочери роскошный браслет
23:31
Небензя: Россия решительно осуждает атаку Израиля против Катара
23:22
Вслед за мамой: дочь Бородиной снимется с ней в кино
23:10
Гастрофестиваль в Москве организуют на Манежной площади ко Дню города
22:59
Гиены напали на мужчину во время его мальчишника в ЮАР

Сейчас читают

Военному блогеру Алехину может грозить до 10 лет тюрьмы
«Скотина»: турецкий таксист украл у Пригожина и Валерии миллион рублей
«Нюдсы я и сам пришлю»: Дмитрия Нагиева постоянно атакуют телефонные мошенники
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025