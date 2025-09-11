Гастрофестиваль в Москве организуют на Манежной площади ко Дню города

В преддверии Дня города на Манежной площади в Москве пройдет осенний гастрономический фестиваль, который порадует гостей разнообразием блюд и кулинарных мастер-классов, пишет портал мэра Москвы.

С 13 по 14 сентября москвичи и туристы смогут насладиться уникальным осенним меню, созданным известными шеф-поварами столичных ресторанов. Фестиваль обещает стать настоящим праздником для любителей вкусной еды, где в центре внимания окажутся сезонные продукты. В меню фестиваля представлены такие традиционные блюда, как уха по старинному рецепту из речных рыб, запеченная утка с яблоками и гречневой кашей, а также гречневая каша с олениной и грибами.

Кроме того, гости смогут попробовать московскую солянку, суп калью, расстегай с белой рыбой и жареные пельмени. Для сладкоежек предусмотрены тыквенные тарталетки с кедровыми орешками и запеченные яблоки с корицей. Напитком к этим угощениям станет ароматный яблочный сбитень с медом и специями.

Фестиваль также позволит посетителям погрузиться в атмосферу кулинарного творчества через участие в мастер-классах. Кроме того, зрители получат возможность понаблюдать за баттлами шеф-поваров.

