История времени: уникальная выставка часов открылась в Москве

Выставка часов открылась в Москве

В одном из музеев Москвы открывается уникальная выставка. Ее организаторы проделали колоссальную работу, чтобы каждый мог понять, что объединяет слова «Восток», «Ракета», «Молния», «Слава» и «Луч» с главной командой кинорежиссера «Камера, мотор!». Одним из первых все увидел мой коллега Сергей Хайдаров.

В эпоху умных часов и цифровых гаджетов эти механические ветераны снова в центре внимания коллекционеров и модников.

«Некоторые модели сегодня на аукционах наших отечественных могут достигать ценника порядка миллиона рублей», — рассказывает коллекционер Виктор Манкаш.

Не просто приборы для измерения времени, а символы целой эпохи и свидетели великих достижений. К примеру, «Штурманские» — это первые часы, побывавшие в космосе. Их носил Юрий Гагарин. Сделаны на заказ. Отлично работали в невесомости.

«106 минут славы. А на руке этого оранжевого комбинезона, прямо на левой руке, пришиты на стропе были часы под маркой «Штурманские», — говорит хранитель Музея времени и часов Павел Барбаянов.

«Слава», «Луч», «Заря» — были народными марками, доступными и качественными. Их дарили на свадьбы, выпускные или, к примеру, вручали за долгую службу на заводе. Отечественные часы быстро входили в моду — в том числе благодаря кино. Известный стиляга кинематографа Андрей Миронов был одним из тех, кто задавал тренды.

В комедии «Бриллиантовая рука» его герой носит элегантные часы. Ходит много споров «Что это?». Кто-то уверен: в кадре легендарные часы «Слава», другие эксперты утверждают, что это «Полет де люкс» на кожаном ремешке.

«Полет» либо «Ракета» спорят. Поэтому все заводы стали делать. Ношу такие часы, потому что… Трудно сказать… Привлекают историей, историей Советского Союза. Я прохожу мимо Rolex», — рассказывает коллекционер Алексей Королев.

Сразу после команды «Стоп! Снято!» часы снимали с руки актера и возвращали в сейф. Большинство экспонатов, в особенности золотые или нарядные женские, были не личным аксессуаром актеров, а реквизитом, выдаваемым на съемочной площадке.

Именно часы часто подчеркивали статус. В фильме «Служебный роман» героиня Алисы Фрейндлих, Людмила Калугина, носит «Полет». Они отлично вписывались в консервативный и деловой стиль.

«Часы „Полет“ были одни из самых сложных с точки зрения конструкции. Одни из таких часов были подарены Леониду Ильичу Брежневу», — говорит эксперт Вячеслав Медведев.

А вот в знаменитом фильме «Белое солнце пустыни», снятом по одноименной киноповести Валентина Ежова. В произведении автор лишь парой строк описывает часы главного героя Сухова. Величиной почти с будильник, сверкали как новенькие, но, к сожалению, не работали. Однако в фильме Сухов обрадовался наручным часам даже больше, чем револьверу. С удовольствием надел на запястье часы под названием «Павел Буре».

Здесь, на выставке «Камера! Время! Снято!» вся история кино. Почти 500 экземпляров, бережно пронесенных через время.

«Здесь есть интересные фотографии, интересные раритеты, редкие раритеты. И часы, собственно, которые носили наши великие актеры, режиссеры. Даже нашли мегафон Сергея Бондарчука со съемок», — рассказывает медиаменеджер и продюсер Вячеслав Муругов.

Сегодня эти часы переживают второе рождение. А некоторые бренды вообще возрождают производство, делая ставку на историю, ручной труд и уникальный дизайн.

