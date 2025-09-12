Су-34 ударил по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 24 0

Задача выполнена, экипаж благополучно вернулся на базу.

Фото, видео: © РИА Новости/Валентин Капустин; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Опубликованы кадры атаки самолета Су-34

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на базу.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

