Учения «Запад-2025» проходят на полигонах России и Белоруссии

Сотни единиц техники, тысячи военных: на полигонах Союзного государства проходят масштабные учения «Запад-2025».

Российские и белорусские военные отработают совместные маневры на случай агрессии извне. В постоянном контакте различные виды войск, командиры и отдельные подразделения.

Учения проходят на полигонах двух стран, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Они продлятся до 16 сентября.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.