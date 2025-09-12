Учения «Запад-2025» проходят на полигонах России и Белоруссии
Маневры отрабатываются на суше и в акваториях двух морей.
Фото, видео: © РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Сотни единиц техники, тысячи военных: на полигонах Союзного государства проходят масштабные учения «Запад-2025».
Российские и белорусские военные отработают совместные маневры на случай агрессии извне. В постоянном контакте различные виды войск, командиры и отдельные подразделения.
Учения проходят на полигонах двух стран, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Они продлятся до 16 сентября.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
77%
Нашли ошибку?