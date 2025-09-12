«Сумели рассмешить»: первые зрители высоко оценили криминальную комедию «Беги»

Первые зрители высоко оценили криминальную комедию «Беги»

Премьера криминальной комедии «Беги» состоялась только вчера, 11 сентября, а зрители уже успели ее высоко оценить. Кадры с довольными просмотром, выходящими из кинозала людьми попали в распоряжение 5-tv.ru.

«Отличный, понравился, игра актерская понравилась, сумели рассмешить», — рассказала одна из зрительниц.

Актерская игра не может оставить равнодушными любителей кино, ведь впервые на экране можно увидеть дуэт молодой звезды Никита Кологривого и народного артиста РФ Михаила Пореченкова.

Кологривый сыграл вора-медвежатника Сашу, который проникает в дом для кражи документов из сейфа и становится свидетелем того, как Пореченков в роли бизнесмена Чернова убивает жену. Предприниматель начинает преследовать свидетеля с двустволкой по лесам и дорогам Подмосковья. У Саши есть всего одна ночь, чтобы спастись и успеть на утренник к сыну, ведь от этого зависит его брак.

Режиссером выступил Роман Артемьев, снявший сериал «Исправительные работы» и создавший мультфильм «Кощей. Похититель невест». Приключенческая комедия снята при непосредственном участии телеканала РЕН ТВ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как создавалась картина «Беги».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.