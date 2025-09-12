«Сумели рассмешить»: первые зрители высоко оценили криминальную комедию «Беги»

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 51 0

В фильме снялись Никита Кологривый и Михаил Пореченков.

Фото, видео: © РИА Новости/Мария Девахина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Первые зрители высоко оценили криминальную комедию «Беги»

Премьера криминальной комедии «Беги» состоялась только вчера, 11 сентября, а зрители уже успели ее высоко оценить. Кадры с довольными просмотром, выходящими из кинозала людьми попали в распоряжение 5-tv.ru.

«Отличный, понравился, игра актерская понравилась, сумели рассмешить», — рассказала одна из зрительниц.

Актерская игра не может оставить равнодушными любителей кино, ведь впервые на экране можно увидеть дуэт молодой звезды Никита Кологривого и народного артиста РФ Михаила Пореченкова.

Кологривый сыграл вора-медвежатника Сашу, который проникает в дом для кражи документов из сейфа и становится свидетелем того, как Пореченков в роли бизнесмена Чернова убивает жену. Предприниматель начинает преследовать свидетеля с двустволкой по лесам и дорогам Подмосковья. У Саши есть всего одна ночь, чтобы спастись и успеть на утренник к сыну, ведь от этого зависит его брак.

Режиссером выступил Роман Артемьев, снявший сериал «Исправительные работы» и создавший мультфильм «Кощей. Похититель невест». Приключенческая комедия снята при непосредственном участии телеканала РЕН ТВ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как создавалась картина «Беги».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+15° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
85.66
0.74 99.74
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:17
В ТЦ «Горбушкин двор» изъяли почти 5 тысяч смартфонов, планшетов и ноутбуков
12:15
Пей свое: власти поддержат развитие пивоваренной отрасли в РФ
12:12
Очередная истерика: Польша вновь пытается испортить отношения РФ и США
12:05
Сергей Собянин: сеть зарядных электростанций в Москве будет расширяться
12:04
Знания с риском для жизни: в горном селе Дагестана дети учатся в аварийной школе
12:00
Радиотелескоп в Крыму сможет прогнозировать землетрясения

Сейчас читают

ТОП-5 мест в Китае, куда стоит поехать уже этой осенью — от заброшенной деревни до парящих гор
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Александр Сытник: почему 12 сентября нужно печь пироги и нельзя мыть голову

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео