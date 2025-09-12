«Я сама позволяла такое»: Алсу раскрыла правду о браке с Яном Абрамовым

Алсу рассказала, что бывший муж Ян Абрамов запрещал ей работать

После развода с бизнесменом Яном Абрамовым певица Алсу долго отказывалась раскрывать детали их брака. Однако артистка решила прервать молчание и рассказала, как терпела бывшего мужа в беседе с журналом ОК!

Бывшие супруги были вместе на протяжении 18 лет и казались образцовой парой. Однако и в этом союзе были свои «подводные камни». По словам Алсу, она долгое время чувствовала себя счастливой. Властный и одновременно заботливый супруг делал все, чтобы она ни в чем не нуждалась, повлияв на то, чтобы певица меньше работала.

«Все вопросы были закрыты: быт, персонал — все что угодно. Да, в какой-то момент я перестала много работать, перестала гастролировать. Я родила двух дочерей, они погодки. Ну, конечно, и Ян не хотел, чтобы я работала», — поделилась Алсу.

Фото: ©РИА Новости/Екатерина Чеснокова

По словам певицы, заботу Яна она принимала с благодарностью, пока не появились тревожные звоночки. За все 18 лет совместной жизни Алсу дала лишь два сольных концерта, и причиной такого спада в карьере стали именно требования мужа.

Артистка отметила, что Ян открыто не запрещал ей работать, всякий раз давал понять, что домашний очаг приоритетнее светских тусовок и выступлений. Пока коллеги Алсу вовсю зарабатывали на корпоративах, она сидела дома.

«Что тебе еще надо? У тебя и так все есть», — говорил бизнесмен певице.

Алсу призналась, что к разводу шла постепенно. На многие моменты певица закрывала глаза, но после появления многочисленных слухов об измене Яна с моделью Анастасией Решетовой, она окончательно решила подать на развод.

Артистка не считает себя жертвой и не снимает с себя ответственности. По ее словам, она сама долгое время позволяла такое поведение по отношению к себе.

«Я же сама позволяла такое поведение по отношению к себе. Так что я не снимаю с себя ответственности тоже. Я думаю, он был уверен в моей покорности и мягкости. Ну потому что много лет было именно так, и вдруг я начинаю выяснять какие-то отношения и качать права. Ведь всегда все сходило с рук, скажем так», — добавила Алсу.

