«Было обидно»: Баскова сравнили с принцем из «Шрека» в торговом центре

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Что артист думает о своем сходстве с персонажем из мультфильма?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина; 5-tv.ru

Баскова сравнили с принцем из «Шрека» в торговом центре

Дети в торговом центре сравнили народного артиста РФ Николая Баскова с принцем из мультфильма «Шрек». Об этом случае рассказал сам исполнитель хита «Натуральный блондин» в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на юбилейном концерте Ларисы Долиной «В кругу друзей».

«Я недавно ходил в один молл, а там из магазина выходили дети, и они стали кричать: „Мама, это же принц из Шрека“. Было обидно», — поделился музыкант.

По словам Николая Баскова, ему было не по себе из-за, что его ассоциируют с вымышленным персонажем.

Фото: Кадр из мультфильма «Шрек2», реж. Эндрю Адамсон, 2004 г.

«Но все равно приятно», — подытожил певец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Николай Басков не считает себя настоящим артистом. По его мнению, большой певец формируется не в юности, а только после сорока лет. Помимо этого, исполнитель хита «Шарманка» также отметил, что сегодня на его плечах больше ответственности — и творческой, и человеческой.

