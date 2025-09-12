«Медперсонал в шоке»: Михаил Турецкий удивил врачей после перенесенной операции

Певец Михаил Турецкий перенес операцию по замене тазобедренного сустава

Российский певец и художественный руководитель «Хора Турецкого» Михаил Турецкий перенес операцию по замене тазобедренного сустава.

О том, как чувствует себя артист, рассказала его дочь Наталья. По ее словам, отец в больнице удивил врачей своим упорством. Девушка отметила, что обычно пациенты после подобных процедур встают лишь на следующий день — и то ненадолго, однако Михаил решил иначе. Он смог пройтись по коридору клиники. Медики были поражены энергией музыканта.

«Весь медперсонал от него в шоке, говорят, активный очень», — отметила дочь Турецкого.

Турецкий выглядел бодро, несмотря на серьезное вмешательство. Наследница артиста поделилась фото из медицинского учреждения, на котором певец запечатлен в приподнятом настроении.

Михаил Турецкий давно живет и работает в Москве, продолжает руководить коллективом и заниматься продюсерской деятельностью. Он известен как основатель популярного хора, гастролировавшего по многим странам и выступавшего на крупных площадках.

