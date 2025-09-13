Заявления Польши о причастности РФ к инциденту с БПЛА поддержали только 46 стран

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Варшава не доказала, что уничтоженные дроны принадлежали России.

Какие страны поддержали позицию Польши в инциденте с БПЛА

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Thomas Trutschel

Обвинения со стороны Польши в якобы причастности России к инциденту с появлением в небе над республикой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 12 сентября поддержали лишь 46 из 139 стран — участниц ООН. Об этом написало информагентство РИА Новости.

Согласно информации от источника, среди стран, поддержавших данное обвинение, оказались США, Грузия, Украина, Канада, Республика Корея и другие государства.

Временный поверенный в делах Российской Федерации Андрей Ордаш, общаясь с РИА Новости, отметил, что Варшава, выдвигая обвинения, не предоставила доказательств принадлежности уничтоженных беспилотников России.

Ранее, 10 сентября, премьер-министр Польши Дональд Туск охарактеризовал инцидент с появлением нескольких дронов в небе над страной как масштабную провокацию. В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия регулярно сталкивается с необоснованными обвинениями в провокациях со стороны западных стран.

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя, выступая 12 августа на заседании Совета Безопасности ООН, указал на попытки Киева расширить географию конфликта путем вовлечения в него новых государств. Он также отметил, что представители ЕС поспешили сделать громкие заявления о предполагаемой причастности Москвы к инциденту, не дожидаясь официальных выводов.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп связал с ошибкой инцидент с беспилотниками в Польше.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

