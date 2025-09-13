Аэропорт Краснодара может возобновить международные рейсы

Аэропортовый холдинг «Аэродинамика» проводит активные переговоры по возобновлению с «Азимутом» широкой международной полетной программы из аэропорта Краснодара. Об этом в беседе с информагентством РИА Новости рассказал генеральный директор холдинга, в который входит авиагавань Краснодара, Алексей Старостин.

Накануне, 11 сентября, Минтранс РФ отмечал, что аэропорт Краснодара, который закрыли в конце февраля 2022 года для обеспечения безопасности, с 11 сентября вновь заработал. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар произойдет из Москвы «Аэрофлотом» 17 сентября.

«С базовым авиаперевозчиком, авиакомпанией „Азимут“, мы ведем активные переговоры о скорейшем возобновлении широкой международной полетной программы из Краснодара», — отметил Старостин.

К тому же он напомнил, что «Аэрофлот» возобновил продажи авиабилетов на международные рейсы из Краснодара, а с 26 сентября планирует выполнять полеты в Ереван и Стамбул, с 8 октября — в Дубай. При этом авиакомпания Azur Air рассматривает возможность выполнения в осенне-зимнем расписании чартерных рейсов на популярные у жителей Кубани зарубежные курорты.

В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин рассказал, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов Юга и Центральной России. На полеты в аэропорты южной и центральной частей России действует режим ограничения с 24 февраля 2022 года. В настоящее время временно ограничили рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.

В июле 2025 года пассажиров снова начал принимать на вылеты и прилеты аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, в этом году он обслужил более 77 тысяч пассажиров.

