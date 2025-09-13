В Аргентине заявили о прекращении «родильного туризма» из России

В Аргентине заявили о прекращении родильного туризма из РФ

Посол Аргентины в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра заявил, что страна приняла решение внести изменения в миграционную политику и прекращает «родильный туризм» из России.

В беседе с РБК Виейра объяснил такое решение государства, отметив что подать документы на получение гражданства Аргентины сразу после рождения ребенка уже не выйдет.

«Аргентина, как и многие другие страны Латинской Америки, заключила соглашение с Россией об отмене виз, чтобы стимулировать культурный и туристический обмен. Однако это было сделано не для того, чтобы в Аргентину приезжали россиянки, которые прячут животы на границе», — сказал дипломат.

В США после избрания президента Дональда Трампа также стремятся к тому, чтобы отменить получение гражданства страны лишь по праву рождения. В частных разговорах сторонники главы государства разрабатывают стратегии, включая указ Госдепартаменту не выдавать паспорта Штатов тем детям, которые появились на свет у родителей без документов. Также обсуждается ужесточение требований для туристических виз, чтобы бороться с «родильным туризмом», сообщал телеканал CNN.

