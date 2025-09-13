В Аргентине заявили о прекращении «родильного туризма» из России

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 54 0

Подать документы на получение гражданства страны сразу после рождения ребенка уже не выйдет.

В Аргентине заявили о прекращении родильного туризма из РФ

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Аргентине заявили о прекращении родильного туризма из РФ

Посол Аргентины в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра заявил, что страна приняла решение внести изменения в миграционную политику и прекращает «родильный туризм» из России.

В беседе с РБК Виейра объяснил такое решение государства, отметив что подать документы на получение гражданства Аргентины сразу после рождения ребенка уже не выйдет.

«Аргентина, как и многие другие страны Латинской Америки, заключила соглашение с Россией об отмене виз, чтобы стимулировать культурный и туристический обмен. Однако это было сделано не для того, чтобы в Аргентину приезжали россиянки, которые прячут животы на границе», — сказал дипломат.

В США после избрания президента Дональда Трампа также стремятся к тому, чтобы отменить получение гражданства страны лишь по праву рождения. В частных разговорах сторонники главы государства разрабатывают стратегии, включая указ Госдепартаменту не выдавать паспорта Штатов тем детям, которые появились на свет у родителей без документов. Также обсуждается ужесточение требований для туристических виз, чтобы бороться с «родильным туризмом», сообщал телеканал CNN.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что медсестра в Аргентине делала смертельные инъекции младенцам. По данным прокуратуры, женщина вводила детям большие дозы инсулина и калия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+16° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
84.38
-1.28 99.33
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:46
Под теплым пледом: ТОП-7 осенних фильмов в ненастную погоду
14:20
Анестезиолог прервал операцию, чтобы заняться сексом с медсестрой
13:56
Чемпионат по рытью могил на скорость прошел в Венгрии
13:38
«Уже круги намотал»: Михаил Турецкий заново учится ходить после операции
13:22
В Аргентине заявили о прекращении «родильного туризма» из России
13:06
«Можно было купить»: аналитик поставил под сомнение подлинность наград Алехина

Сейчас читают

Музыкальный конкурс «Интервидение»: когда, где и кто будет выступать
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Куприянов день: что можно и нельзя делать 13 сентября

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео