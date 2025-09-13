Путин открыл новый Национальный космический центр в Москве

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 33 0

Президент России отметил важность события для всей страны.

В Москве открыли новый Национальный космический центр

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов / Михаил Корытов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Роскосмоса Дмитрий Баканов торжественно открыли новый Национальный космический центр.

Президент России поздравил специалистов, работающих в космической сфере, и отметил важность этого события для страны.

По словам Дмитрия Баканова, в здании разместят Центр управления полетами будущей Российской орбитальной станции.

«Это будет не просто офисное здание — это будет центр всей космонавтики Российской Федерации», — подчеркнул Баканов.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва выступает надежным тылом для армии. Глава государства отметил, что более пятисот предприятий столицы обеспечивают фронт необходимой продукцией. Отдельную благодарность он выразил волонтерам, которые оказывают помощь военнослужащим.

Путин также напомнил, что десятки тысяч москвичей находятся на передовой и проявляют мужество и стойкость.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+16° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
84.38
-1.28 99.33
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:18
«Великолепно!» — первые отзывы гостей «Балтика Фест»
16:11
Путин открыл новый Национальный космический центр в Москве
16:05
Есть один способ: как уменьшить хроническую боль без лекарств
15:48
Эд Ширан готовит пластинку, которая выйдет после его смерти
15:30
Путин: десятки тысяч москвичей сражаются на передовой
15:18
«Ходят в хинкальную»: Анфиса Чехова рассказала о дружбе жениха с ее бывшим мужем

Сейчас читают

Анестезиолог прервал операцию, чтобы заняться сексом с медсестрой
Музыкальный конкурс «Интервидение»: когда, где и кто будет выступать
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Куприянов день: что можно и нельзя делать 13 сентября

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео