Губернатор Ленобласти Дрозденко: в России можно варить качественное пиво

Компания «Балтика» является достоянием страны и доказывает, что в России можно варить качественное пиво. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе заседания Совета по развитию пиво-безалкогольной отрасли в рамках фестиваля «Балтика Фест».

Дрозденко отметил значимость поддержки всей пиво-безалкогольной отрасли России.

«Конкуренция на рынке огромная. И понятно, что нас где-то извне никто не ждет. Но, наверное, нужно ориентироваться, в том числе на своих. Мне кажется, что пиво не случайно относится к пищевой перерабатывающей промышленности. Самое главное — понимать, что это сделано добрыми нашими российскими руками. В добрый путь! С праздником», — отметил Дрозденко.

На встрече под председательством основателя «Балтики» Таймураза Боллоева участники рассмотрели текущие задачи отрасли и будущие возможности пиво-безалкогольной индустрии России. Были намечены ключевые направления деятельности Совета, включая создание благоприятной среды для роста производства, формирование экспертного центра, укрепление сырьевой базы и внедрение передовых технологий.

