Дрозденко: в России можно варить качественное пиво

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 51 0

Губернатор Ленобласти отметил значимость поддержки всей пиво-безалкогольной отрасли России.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Губернатор Ленобласти Дрозденко: в России можно варить качественное пиво

Компания «Балтика» является достоянием страны и доказывает, что в России можно варить качественное пиво. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе заседания Совета по развитию пиво-безалкогольной отрасли в рамках фестиваля «Балтика Фест».

Дрозденко отметил значимость поддержки всей пиво-безалкогольной отрасли России.

«Конкуренция на рынке огромная. И понятно, что нас где-то извне никто не ждет. Но, наверное, нужно ориентироваться, в том числе на своих. Мне кажется, что пиво не случайно относится к пищевой перерабатывающей промышленности. Самое главное — понимать, что это сделано добрыми нашими российскими руками. В добрый путь! С праздником», — отметил Дрозденко.

На встрече под председательством основателя «Балтики» Таймураза Боллоева участники рассмотрели текущие задачи отрасли и будущие возможности пиво-безалкогольной индустрии России. Были намечены ключевые направления деятельности Совета, включая создание благоприятной среды для роста производства, формирование экспертного центра, укрепление сырьевой базы и внедрение передовых технологий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что «Балтика» является крупнейшим налогоплательщиком России. История компании началась именно в Петербурге, и, несмотря на все трудности, компания теперь известна во всем мире.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+16° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
84.38
-1.28 99.33
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:50
В Лондоне протестующие против миграции вступили в конфликт с полицией
20:35
Получилось лучше: гастрофестиваль «Балтика Фест» сравнили с «Октоберфестом»
20:02
Два человека погибли из-за подрыва взрывчатки на железной дороге в Орловской области
19:55
Тело пропавшего заслуженного врача России Ариэля найдено на берегу озера в Ленобласти
19:35
Дрозденко: в России можно варить качественное пиво
19:17
В кафе Мадрида 21 человек пострадал в результате взрыва

Сейчас читают

Вышла на свободу? Где находится соучастница убийства адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой
Заряжал телефон и чуть не сгорел: что делать, если вспыхнул гаджет
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Куприянов день: что можно и нельзя делать 13 сентября

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео