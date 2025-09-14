Ограничения иностранных мессенджеров сократили количество киберпреступлений

Эфирная новость 21 0

Общая криминальная активность в стране снизилась на 38%.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

С 1 сентября в России заработал целый комплекс мер, направленный на борьбу с киберпреступлениями. Самым громким решением стало ограничение звонков через иностранные мессенджеры. WhatsApp* и Telegram прежде всего. И вот первые результаты — правоохранительные органы зарегистрировали двукратное уменьшение количества преступлений, связанных с ними.

Но самое интересное, общее количество преступлений в стране тоже серьезно сократилось — на 38%.

При этом, что важно, к моменту ограничений иностранных продуктов в России уже заработал свой мессенджер МАХ, он резко набирает популярность, в нем не боятся регистрироваться официальные органы власти, Кремль завел свой аккаунт в МАХ, Министерство обороны.

Главное отличие — зарегистрироваться в российском мессенджере MAX можно только с российским или белорусским номером. А значит, если совершаются какие-то противоправные действия через российский мессенджер, то, соответственно, найти следы, найти самого злоумышленника становится уже намного легче, так как не нужно отправлять какие-то запросы в третьи страны.

Как результат, за время работы российского приложения, почти полгода, количество преступлений не превысило 200 единиц. Большинство удается раскрыть по горячим следам. Попытки обхода законодательства, например, через сим-боксы, когда сотни сим-карт оформлены на одного человека, а на деле сдаются в аренду, теперь тоже уголовно наказуемы. Во Владимирской области завели первое уголовное дело против «хранительницы сим-общака» на этой неделе. Законодательство адаптируется к вызовам времени.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

